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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Lelio Donato

Manchester United-Roma 3-2, pagelle e tabellino: Cunha la ribalta in tre minuti, Balerdi la combina grossa, Soulé non basta, Vasquez para un rigore ma non serve

Champions League
Manchester United vs Roma
Match report
Manchester United
Roma

Altra clamorosa rimonta subita in Champions League dalla Roma che chiude l'intervallo in vantaggio di due goal ma nel finale subisce la doppietta di Cunha. Il Manchester United vince 3-2 e si rilancia, giallorossi fermi a quattro punti.

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L'incubo si ripete per la Roma che, dopo quella contro il Real Madrid, subisce un'altra rimonta a Manchester: alla fine lo United, in grande sofferenza per tutto il primo tempo, vince 3-2 e si rilancia. Mentre i giallorossi restano fermi a quattro punti in Champions League.

I Red Devils provano a fare la partita nei primissimi minuti ma la Roma passa subito: lancio panoramico di Rodrigo Mora che pesca Soulè completamente solo dall'altra parte, l'argentino ha tutto il tempo di controllare e battere a rete portando in vantaggio i giallorossi.

Poco dopo azione identica ma stavolta il tiro di Soulé viene respinto di braccio da un disastroso Heaven. L'arbitro assegna il rigore che Malen trasforma spiazzando Lammens.

Il Manchester United di fatto non si vede mai mentre la Roma ha l'occasione dello 0-3 ma Lammens para un bel diagonale di Malen. Giallorossi avanti di due all'intervallo, la squadra di Carrick esce tra i fischi dell'Old Trafford.

In avvio di ripresa però i Red Devils alzano la pressione e accorciano su rigore, fatto ripetere dall'arbitro dopo l'iniziale parata di Vasquez su Bruno Fernandes. La Roma subisce il colpo e rischia subito il pareggio quando Mbeumo, lanciato verso la porta giallorossa, colpisce un clamoroso doppio palo.

Nel finale Cunha si prende la scena: prima pareggia sfruttando un clamoroso liscio di Balerdi in area, poi firma il 3-2 beffando Vasquez con un bolide sul primo palo ma nel recupero prende il secondo giallo e lascia lo United in dieci. I Red Devils reggono e vincono, grande delusione per la Roma.

  • PAGELLE MANCHESTER UNITED-ROMA

    Yoro (5) e Dalot (5) soffrono, Heaven (4.5) disastroso nel primo tempo, Maguire (5.5) rischia il rosso ma è pericoloso nell'area avversaria, Mbeumo (5) spreca una grande occasione, Lacey (6.5) entra bene, Cunha (7) la ribalta ma si fa espellere ingenuamente.

    Vasquez (6) para un rigore poi si fa beffare sul primo palo, Balerdi (5) commette l'errore decisivo, Lulli (5.5) stavolta è troppo timido, Soulè (7.5) segna e si guadagna il penalty che Malen (6.5) trasforma, l'uscita di Mora (7) si sente.

    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens 6.5; Yoro 5, Maguire 5.5 (88' De Ligt sv), Heaven 4.5 (75' Lisandro 6), Dalot 5; Baleba 5.5 (51' Tielemans 6), Mainoo 5.5; Mbeumo 5, Diallo 6 (75' Lacey 6.5), Cunha 7; Bruno Fernandes 6.5 (88' Mount sv). All. Carrick

    ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Mancini 6.5 (75' Ghilardi 6), Balerdi 5, Hermoso 6 (75' Ndicka 6); Rensch 6 (21' Lulli 5.5), De Roon 6, Cristante 6.5, Wesley 6.5; Soule 7.5, Mora 7 (46' Pisilli 5.5); Malen 6.5 (78' Castro 5.5). All. Gasperini

  • TABELLINO MANCHESTER UNITED-ROMA

    MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2

    Marcatori: 11' Soulè, 17' rig. Malen, 58' rig. Bruno Fernandes, 83' Cunha, 86' Cunha

    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens 6.5; Yoro 5, Maguire 5.5 (88' De Ligt sv), Heaven 4.5 (75' Lisandro 6), Dalot 5; Baleba 5.5 (51' Tielemans 6), Mainoo 5.5; Mbeumo 5, Diallo 6 (75' Lacey 6.5), Cunha 7; Bruno Fernandes 6.5 (88' Mount sv). All. Carrick

    ROMA (3-4-2-1): Vasquez 6; Mancini 6.5 (75' Ghilardi 6), Balerdi 5, Hermoso 6 (75' Ndicka 6); Rensch 6 (21' Lulli 5.5), De Roon 6, Cristante 6.5, Wesley 6.5; Soule 7.5, Mora 7 (46' Pisilli 5.5); Malen 6.5 (78' Castro 5.5). All. Gasperini

    Arbitro: Gil Manzano (Spa)

    Ammoniti: Soulè, Fernandes, Lulli, Malen, Heaven, Maguire, Cunha

    Espulsi: Cunha al 91'

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