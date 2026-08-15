Manchester United-Milan 2-4: Chukwueze scatenato, Gonçalo Ramos si sblocca e Jashari convince, marcatori e tabellino dell'amichevole

Bel Milan. Bello e vincente. Prima vittoria del precampionato per gli uomini di Ruben Amorim, che a Breslavia, in Polonia, superano per 4-2 in rimonta il Manchester United.
Avvio da incubo: dopo nemmeno due minuti Maguire segna di testa da azione d'angolo. Ma al 37' Chukwueze pareggia su assist di Gonçalo Ramos, prima che Torriani respinga un magnanimo rigore di Bruno Fernandes, concesso da Marciniak per un fallo in area di De Winter.
Nella ripresa Terracciano combina un pasticcio e Dorgu firma il 2-1. Ma il Milan c'è e in 14 minuti, dal 58' al 72', ribalta la partita: Cissé e Ramos approfittano di due assist al bacio dello scatenato Chukwueze, poi c'è gloria pure per Loftus-Cheek, che in ripartenza davanti a Lammens non sbaglia.
Ecco dunque che cosa ci ha detto la gara tra Manchester United e Milan, con gli spunti più interessati lasciati dall'ultima amichevole del precampionato rossonero.
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