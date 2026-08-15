Manchester United-Milan 2-4: Chukwueze scatenato, Gonçalo Ramos si sblocca e Jashari convince, marcatori e tabellino dell'amichevole

Un goal e due assist: Samuel Chukwueze, non troppo convincente nel resto del precampionato, ha finalmente cominciato a dare ragione alla scelta di Amorim di schierarlo esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1.

Tante le cose buone da parte del mancino nigeriano, tornato dal prestito al Fulham. Compresa, appunto, la partecipazione alle due reti del Milan: prima si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto raccogliendo il perfetto assist di Gonçalo Ramos, poi ha a sua volta servito un assist al bacio per il 2-2 di Cissé e un altro per il 3-2 dello stesso Ramos. Curiosità: Amorim ha lasciato in campo solo lui fino alla fine oltre al portiere Torriani.

Segnali positivi sono arrivati anche da Ardon Jashari, un altro che, come Chukwueze, Amorim ha deciso di tenere in rosa. E che dunque avrà di fronte a sé la stagione della riscossa, dopo una prima annata contrassegnata da un serio infortunio e da uno scarsissimo spazio a disposizione con Allegri.

Lo svizzero ha preso possesso del centrocampo, con sventagliate, presenza tattica e qualità. Fondamentale poi il recupero alto che ha portato all'1-1, così come il tocco intelligente a liberare Ramos verso la porta, prima che l'assist del portoghese venisse trasformato in goal da Chukwueze.

Menzione anche per Ruben Loftus-Cheek, altro giocatore che vuole ripagare la decisione di Amorim di non includerlo nella lista dei giocatori cedibili. L'ex Chelsea è stato schierato ancora una volta tra le linee, si è dimostrato vivace, ha sfiorato il goal nel primo tempo e l'ha trovato nel secondo.