Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Manchester United MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Manchester United-Milan 2-4: Chukwueze scatenato, Gonçalo Ramos si sblocca e Jashari convince, marcatori e tabellino dell'amichevole

Amichevoli dei club
Manchester United vs Milan
Manchester United
Milan

Ottima prestazione e bella vittoria della squadra di Amorim, che dopo essere andata sotto nei primi secondi rimonta e convince: sugli scudi Chukwueze, ottimo anche Ramos, segnali da Jashari e Loftus-Cheek.

Pubblicità

Bel Milan. Bello e vincente. Prima vittoria del precampionato per gli uomini di Ruben Amorim, che a Breslavia, in Polonia, superano per 4-2 in rimonta il Manchester United.

Avvio da incubo: dopo nemmeno due minuti Maguire segna di testa da azione d'angolo. Ma al 37' Chukwueze pareggia su assist di Gonçalo Ramos, prima che Torriani respinga un magnanimo rigore di Bruno Fernandes, concesso da Marciniak per un fallo in area di De Winter.

Nella ripresa Terracciano combina un pasticcio e Dorgu firma il 2-1. Ma il Milan c'è e in 14 minuti, dal 58' al 72', ribalta la partita: Cissé e Ramos approfittano di due assist al bacio dello scatenato Chukwueze, poi c'è gloria pure per Loftus-Cheek, che in ripartenza davanti a Lammens non sbaglia.

Ecco dunque che cosa ci ha detto la gara tra Manchester United e Milan, con gli spunti più interessati lasciati dall'ultima amichevole del precampionato rossonero.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • TABELLINO MANCHESTER UNITED-MILAN

    MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4

    Marcatori: 2' Maguire (MU), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (MU), 58' Cissé (Mi), 68' Gonçalo Ramos (Mi), 72' Loftus-Cheek (Mi)

    MANCHESTER UNITED (4-3-3): Lammens; Mazraoui (61' Dalot), Maguire, Heaven (61' Martinez), Shaw; Andrey Santos (61' Mainoo), Tielemans; Diallo (61' Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (61' Rashford); Matheus Cunha (61' Mbeumo). All. Carrick

    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (60' Gila), De Winter (84' Vladimirov), Pavlovic (84' Diawara); Chukwueze, Jashari (60' Modric), Musah (75' Ricci), Estupinan (60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (84' Comotto), Cissé (60' Saelemaekers); Gonçalo Ramos (75' Camarda). All. Amorim

    Arbitro: Marciniak

    Ammoniti: Estupinan, Dorgu

    Espulsi: nessuno

    • Pubblicità

  • CHE IMPATTO DI CHUKWUEZE, BENE JASHARI

    Un goal e due assist: Samuel Chukwueze, non troppo convincente nel resto del precampionato, ha finalmente cominciato a dare ragione alla scelta di Amorim di schierarlo esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1.

    Tante le cose buone da parte del mancino nigeriano, tornato dal prestito al Fulham. Compresa, appunto, la partecipazione alle due reti del Milan: prima si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto raccogliendo il perfetto assist di Gonçalo Ramos, poi ha a sua volta servito un assist al bacio per il 2-2 di Cissé e un altro per il 3-2 dello stesso Ramos. Curiosità: Amorim ha lasciato in campo solo lui fino alla fine oltre al portiere Torriani.

    Segnali positivi sono arrivati anche da Ardon Jashari, un altro che, come Chukwueze, Amorim ha deciso di tenere in rosa. E che dunque avrà di fronte a sé la stagione della riscossa, dopo una prima annata contrassegnata da un serio infortunio e da uno scarsissimo spazio a disposizione con Allegri.

    Lo svizzero ha preso possesso del centrocampo, con sventagliate, presenza tattica e qualità. Fondamentale poi il recupero alto che ha portato all'1-1, così come il tocco intelligente a liberare Ramos verso la porta, prima che l'assist del portoghese venisse trasformato in goal da Chukwueze.

    Menzione anche per Ruben Loftus-Cheek, altro giocatore che vuole ripagare la decisione di Amorim di non includerlo nella lista dei giocatori cedibili. L'ex Chelsea è stato schierato ancora una volta tra le linee, si è dimostrato vivace, ha sfiorato il goal nel primo tempo e l'ha trovato nel secondo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Gonçalo Ramos MilanGetty Images

    GONÇALO RAMOS PUÒ INTERROMPERE LA MALEDIZIONE DEL 9

    Il grande ex Filippo Inzaghi, nei giorni scorsi, si è detto convinto che Gonçalo Ramos possa interrompere la celebre maledizione del numero 9 che, di fatto, dura da quando Superpippo ha dato l'addio ai rossoneri e al calcio.

    Ramos, che fino a oggi non aveva mai segnato, è stato uno dei volti copertina della vittoria contro il Manchester United. Non si sarà visto moltissimo magari, ma i grandi attaccanti sono così: appaiono al momento giusto e lasciano il segno.

    L'ex giocatore del PSG lo ha fatto: lui ha scelto l'altruismo al momento di servire a Chukwueze la palla del primo pareggio, sempre lui ha ribaltato la gara con un colpo di testa da pochi passi, quindi un altro pallone al bacio servito a Loftus-Cheek per il poker. Ottimi segnali in vista dell'esordio in campionato.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • I CLAMOROSI ERRORI DI TERRACCIANO

    Che giornataccia per Filippo Terracciano. Il jolly ex Verona, tornato dal prestito alla Cremonese, è stato il protagonista in negativo del pomeriggio rossonero con un paio di sciocchezze clamorose.

    Nel primo tempo Terracciano ha perso palla in uscita palla al piede, portando alla successiva (e un po' troppo benevola) concessione da parte di Marciniak di un rigore al Manchester United. Penalty poi respinto dall'ottimo Torriani a Bruno Fernandes.

    Non pago, l'ex grigiorosso ha combinato un'altra frittata all'inizio della ripresa: sugli sviluppi di una tranquilla rimessa laterale in zona difensiva ha incredibilmente ciccato il disimpegno centrale in area, servendo un assist perfetto per Dorgu e guardando l'esterno ex Lecce andare a segno davanti a Torriani.

    Per quanto riguarda il mercato, il Milan sta cercando una nuova sistemazione per Terracciano dopo averlo mandato a Cremona un anno fa. L'Udinese è interessata, il Monza pure. Ma topiche del genere non vanno chiaramente a suo favore.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COMINCIA A VEDERSI IL MILAN DI AMORIM, MA...

    In generale, il Milan ha assolutamente meritato la vittoria. Vero, è partito malissimo ed è andato subito sotto nel punteggio per effetto del colpo di testa di Maguire, ma lo choc è durato molto poco.

    La squadra di Ruben Amorim ha giocato la miglior partita, prestazioni alla mano, del precampionato. Ha saputo risalire la china, è stata salvata da Torriani, ma non avrebbe meritato la sconfitta. Anzi: non avrebbe meritato neppure di essere bloccata sul pareggio.

    Movimenti, fraseggi di prima intenzione, buone trame, verticalità: questo si è visto a Breslavia da parte dei rossoneri. Il brutto ko di una settimana fa contro il Chelsea è stato insomma riposto in un cassetto e dimenticato.

    Chiaro, andrà migliorato qualcosa. Ad esempio i disimpegni dal basso, spesso avventati, da parte dei tre difensori davanti a Torriani. Come Pavlovic, autore di qualche scelta non esattamente condivisibile palla al piede. O come il già citato Terracciano, disastroso. Ma intanto le cose buone superano quelle negative.

Premier League
Hull City crest
Hull City
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL