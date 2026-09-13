Dalla follia con espulsione di Foden al goal di Haaland in sospetto fuorigioco: cosa è successo in Manchester United-Manchester City

Si può parlare di "classica" tensione da Derby, ovviamente, ma a Old Trafford si è andati un pochino oltre: anche perché l'emozione principale del primo tempo tra Manchester United e Manchester City è una cartolina non proprio bellissima firmata da Phil Foden e che, in qualche modo, sposta gli equilibri di una partita importantissima anche per la classifica, pur trattandosi dell'avvio di questa Premier League.

Un attimo, giusto qualche istante e la gara tra United e City cambia al 23', quando l'inglese si rende autore di un fallo di reazione che gli costa la più pesante delle punizioni. Il cartellino rosso.

E, come se non bastasse, nel secondo tempo ci si è concessi anche una buona dose di polemica per il goal assegnato ai Citizens e siglato da Erling Haaland.

Ma cos'è successo nel Derby di Manchester? Proviamo a riepilogarlo.