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Antonio Torrisi

Dalla follia con espulsione di Foden al goal di Haaland in sospetto fuorigioco: cosa è successo in Manchester United-Manchester City

Premier League
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City

Nel Derby di Manchester è successo quasi di tutto.

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Si può parlare di "classica" tensione da Derby, ovviamente, ma a Old Trafford si è andati un pochino oltre: anche perché l'emozione principale del primo tempo tra Manchester United e Manchester City è una cartolina non proprio bellissima firmata da Phil Foden e che, in qualche modo, sposta gli equilibri di una partita importantissima anche per la classifica, pur trattandosi dell'avvio di questa Premier League.

Un attimo, giusto qualche istante e la gara tra United e City cambia al 23', quando l'inglese si rende autore di un fallo di reazione che gli costa la più pesante delle punizioni. Il cartellino rosso.

E, come se non bastasse, nel secondo tempo ci si è concessi anche una buona dose di polemica per il goal assegnato ai Citizens e siglato da Erling Haaland.

Ma cos'è successo nel Derby di Manchester? Proviamo a riepilogarlo.

  • MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: COSA HA FATTO FODEN

    L'espulsione di Foden è, senza dubbio, uno dei momenti più ingenui della carriera dell'inglese. Questo va detto, in premessa.

    Al 23' il giocatore della formazione di Enzo Maresca protegge palla sull'esterno del campo e aspetta l'arrivo di Brunuo Fernandes, che interviene sì in maniera energica, ma non così eccessiva.

    Foden cade a terra e il portoghese non si ferma, colpendo l'inglese che, però, reagisce scalciandolo. L'arbitro non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso, con il Manchester City che rimane in dieci uomini.

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  • MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: HAALAND REAGISCE CON FODEN

    Proteste, ovviamente, dei giocatori del Manchester City che, però, poi vogliono riprendere la partita: e qui sale in cattedra Erling Haaland, che non prende benissimo la reazione di Foden.

    E, infatti, dopo che l'arbitro ha placato le polemiche dei giocatori di Enzo Maresca, il norvegese prende l'inglese e gli indica in maniera decisa la via degli spogliatoi, non proprio felicissimo di rimanere in inferiorità numerica.


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  • MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: POLEMICHE AL GOAL DI HAALAND, ERA FUORIGIOCO?

    Poi si arriva al 60': c'è un cross dalla sinistra che attraversa tutta l'area di rigore e arriva a Haaland, bravissimo a insaccare, ma tra mille polemiche.

    Il VAR concede la rete dopo un check delle varie posizioni, che sono tutte da controllare: innanzitutto quella di Enzo Fernandez al centro dell'area di rigore.

    L'argentino è in netto fuorigioco quando parte il pallone che, però, non riesce a toccare.

    Poi quella del norvegese, che sembra essere in bilico sulla linea di Dorgu. Le polemiche restano. In ogni caso, l'arbitro ha concesso il goal.

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