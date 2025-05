Manchester United-Athletic Bilbao dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester United vs Athletic Bilbao

Semifinale di ritorno di Europa League tra Manchester United e Athletic Bilbao: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Novanta minuti per guadagnarsi un posto nella finale di Europa League in programma il prossimo 21 maggio allo stadio San Mamés di Bilbao.

Manchester United-Athletic Bilbao si sfidano nella semifinale di ritorno in scena a Old Trafford: i favori del pronostico sono tutti a favori degli inglesi, visto il netto successo per 3-0 maturato nella gara d’andata.

Attenzione però all’orgoglio dell’ Athletic Bilbao, che farà di tutto per provare la rimonta. La formazione spagnola è quarta in Liga e ha pareggiato per 0-0 contro la Real Sociedad nell’ultimo turno di campionato, il Manchester United invece è stato battuto 4-3 dal Brentford ed è ormai tagliato fuori da ogni possibilità di rimonta verso un piazzamento europeo.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi si qualificherà, sfiderà in finale una tra Tottenham e Bodo Glimt (3-1 per gli inglesi l’andata). Tutte le info su Manchester United-Athletic Bilbao: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.