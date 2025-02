Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City vs Real Madrid

Ai play-off va subito in scena il big match tra la formazione di Guardiola e quella di Ancelotti: tv, streaming e formazioni dell'incontro.

Nella prima serata dedicata ai play-off di Champions League va in scena un big match che profuma di finale: da una parte il Manchester City di Pep Guardiola, dall'altra il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I Cityzens hanno ormai abbandonato il sogno Premier League e l'unico grande obiettivo raggiungibile è proprio la 'Coppa dalle Grandi Orecchie'.

All'Etihad, però, arrivano i maestri di questa competizione, i Blancos: le due squadre - tra le iniziali favorite alla vittoria finale - si giocano buona parte della stagione in sole due partite, con obiettivo l'accesso agli ottavi di finale.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.