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Real MadridGetty Images
Nino Caracciolo

Manchester City-Real Madrid 1-2, pagelle e tabellino: Vinicius piega i Citizens e guida i Blancos ai quarti, Bernardo espulso e Guardiola eliminato

Doppietta del brasiliano e rosso a Bernardo Silva: finisce 2-1 a Manchester, Blancos avanti dopo il 3-0 dell’andata e City fuori agli ottavi.

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Il Real Madrid elimina il Manchester City e vola ai quarti di finale di Champions League: dopo il 3-0 dell’andata al Santiago Bernabeu, gli spagnoli si impongono anche in Inghilterra per 2-1 grazie alla doppietta di Vinicius. 

Le speranze di rimonta della squadra di Guardiola durano meno di venti minuti, spente dall’episodio che indirizza la gara: Bernardo Silva viene espulso per un fallo di mano in area e lo stesso Vinicius trasforma il calcio di rigore, riscattando l’errore dell’andata. 

Nonostante l’inferiorità numerica, il City reagisce con orgoglio e trova il pareggio prima dell’intervallo con Haaland, mentre nella gara vengono annullati più goal dal VAR, in particolare agli inglesi. 

Nella ripresa i padroni di casa provano a cercare almeno la vittoria, ma senza riuscire a riaprire realmente il discorso qualificazione, che resta sempre in controllo del Real Madrid, privo inizialmente di Mbappé e Bellingham. 

Nel recupero è ancora Vinicius a firmare il goal decisivo che chiude la partita sul 2-1 e sancisce il passaggio del turno per i blancos, che eliminano i Citizens per la quarta volta negli ultimi cinque anni e si preparano ad affrontare con ogni probabilità il Bayern Monaco nei quarti, mentre il City esce dalla competizione e punta ora alla finale di Coppa di Lega contro l’Arsenal.

  • PAGELLE MANCHESTER CITY

    L'espulsione di Bernardo Silva a freddo condiziona il tentativo di rimonta del City. Il centrocampo stenta a decollare, con il solo Rodri a salvarsi, mentre in avanti Haaland non fa la differenza, con Cherki e Doku che impegnano la difesa del Real Madrid. Serata storta per Dias.

    MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma 6; Nunes 6 (57' Semenyo 6), Khusanov 6, Dias 5 (46' Guehi 6), Ait-Nouri 5,5; Reijnders 5 (46' Aké 6), Rodri 6 (74' Nico 5,5), Bernardo Silva 4,5: Cherki 6,5, Haaland 6 (57' Marmoush 6), Doku 6,5. All. Guardiola

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  • PAGELLE REAL MADRID

    Vinicius piega il City e fa impazzire Etihad con l'esultanza che richiama la coreografia di un anno fa. Bene Courtois, che salva i suoi prima di alzare bandiera bianca, così come Lunin, che entra in maniera positiva. Spicca la prestazione di Tchaoumeni in mezzo al campo.

    REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois 7 (46' Lunin 6,5); Alexander-Arnold 6 (83' Carvaja sv), Rudiger 6, Huijsen 6,5, Fran Garcia 6; Tchouameni 7, Pitarch 5,5 (74' Moran 6), Valverde 6; Guler 6,5 (74' Camavinga 6); Brahim 7 (69' Mbappé 6), Vinicius 8. All. Arbeloa

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  • TABELLINO MANCHESTER CITY-REAL MADRID

    Marcatori: 22' rig. Vinicius Jr (R), 41' Haaland (M), 94' Vinicius Jr (R)

    MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma 6; Nunes 6 (57' Semenyo 6), Khusanov 6, Dias 5 (46' Guehi 6), Ait-Nouri 5,5; Reijnders 5 (46' Aké 6), Rodri 6 (74' Nico 5,5), Bernardo Silva 4,5: Cherki 6,5, Haaland 6 (57' Marmoush 6), Doku 6,5. All. Guardiola

    REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois 7 (46' Lunin 6,5); Alexander-Arnold 6 (83' Carvaja svl), Rudiger 6, Huijsen 6,5, Fran Garcia 6; Tchouameni 7, Pitarch 5,5 (74' Moran 6), Valverde 6; Guler 6,5 (74' Camavinga 6); Brahim 7 (69' Mbappé 6), Vinicius 7. All. Arbeloa

    Arbitro: Turpin

    Ammoniti: Khusanov (C), Mbappé (R), Alexander-Arnold (R)

    Espulsi: Bernardo Silva (C) al 20'

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