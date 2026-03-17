Manchester City-Real Madrid 1-2, pagelle e tabellino: Vinicius piega i Citizens e guida i Blancos ai quarti, Bernardo espulso e Guardiola eliminato

Il Real Madrid elimina il Manchester City e vola ai quarti di finale di Champions League: dopo il 3-0 dell’andata al Santiago Bernabeu, gli spagnoli si impongono anche in Inghilterra per 2-1 grazie alla doppietta di Vinicius.

Le speranze di rimonta della squadra di Guardiola durano meno di venti minuti, spente dall’episodio che indirizza la gara: Bernardo Silva viene espulso per un fallo di mano in area e lo stesso Vinicius trasforma il calcio di rigore, riscattando l’errore dell’andata.

Nonostante l’inferiorità numerica, il City reagisce con orgoglio e trova il pareggio prima dell’intervallo con Haaland, mentre nella gara vengono annullati più goal dal VAR, in particolare agli inglesi.

Nella ripresa i padroni di casa provano a cercare almeno la vittoria, ma senza riuscire a riaprire realmente il discorso qualificazione, che resta sempre in controllo del Real Madrid, privo inizialmente di Mbappé e Bellingham.

Nel recupero è ancora Vinicius a firmare il goal decisivo che chiude la partita sul 2-1 e sancisce il passaggio del turno per i blancos, che eliminano i Citizens per la quarta volta negli ultimi cinque anni e si preparano ad affrontare con ogni probabilità il Bayern Monaco nei quarti, mentre il City esce dalla competizione e punta ora alla finale di Coppa di Lega contro l’Arsenal.