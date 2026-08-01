Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Manchester City-Inter 2-4 d.c.r: Stankovic merita un posto, Diouf soffre troppo, la difesa aspetta Stones, giovani di personalità

Amichevoli dei club
Manchester City vs Inter
Manchester City
Inter

L'Inter vince ai rigori nella prima amichevole del tour asiatico contro il Manchester City. Buoni segnali da Stankovic che sembra pronto, Diouf soffre in fase difensiva. Serve ancora qualcosa dal mercato soprattutto per sostituire Dumfries.

Pubblicità


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


L'amichevole di lusso tra Manchester City e Inter, giocata a Hong Kong, finisce con la vittoria della squadra di Chivu ai calci di rigore per 2-4.

I nerazzurri partono bene e sfiorano il vantaggio ma Esposito non arriva su un pallone solo da spingere in rete, poco dopo a sbloccare il risultato è così il Manchester City con Mubama che sfrutta al meglio l'assist di uno scatenato Semenyo.

L'Inter però trova quasi subito il pareggio al termine di un'azione insistita quando Dimarco crossa basso e trova Pavard, che batte Donnarumma.

Nella ripresa, come sempre in questi casi, c'è spazio per tantissimi cambi che stravolgono le due formazioni. A beneficiarne è il Manchester City che fa la partita e sfiora la vittoria colpendo un palo.

Poi ai rigori salgono in cattedra i giovani nerazzurri con Mosconi e Lavelli glaciali dal dischetto contro Donnarumma.

  • TABELLINO MANCHESTER CITY-INTER

    MANCHESTER CITY-INTER 2-4 D.C.R

    Marcatori: 14' Mubama, 20' Pavard

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Gvardiol (46' Vitor Reis), Mfuni (46' Alleyne); Kovacic (46' Nico), Reijnders (46' Ait-Nouri); Semenyo (68' Sangare), Foden (68' Echeverri), Savinho (78' Braihwaite); Mubama (46' McAidoo). All. Maresca. 

    INTER (3-5-2): J. Martinez (60' Provedel); Pavard (69' Bovio), Bisseck (78' Maye), Carlos Augusto (46' Bastoni); Diouf (46' Luis Henrique), Barella (46' Frattesi), Stankovic (60' Topalovic), Mkhitaryan (46' Zielinski), Dimarco; Esposito (67' Lavelli), Iddrissou (46' Mosconi). All. Chivu. 

    Arbitro: Tam Ping Wun

    Ammoniti: Stankovic, Khusanov

    Rigori: Ait-Nouri (alto), Zielinski (goal), Khusanov (palo), Frattesi (parato), Nico (parato), Mosconi (goal), Echeverri (goal), Lavelli (goal)

    • Pubblicità

  • L'INTER DEVE PUNTARE SU STANKOVIC

    La prova offerta dal figlio d'arte al cospetto del Manchester City è stata di livello assoluto.

    Se ancora ci fossero stati dubbi sul futuro di Stankovic junior, questi sono stati spazzati via dalla prestazione del centrocampista serbo.

    Oltre a confermare le ottime qualità tecniche, in fatti, Stankovic ha recuperato diversi palloni e mostrato grande personalità contro avversari più quotati. La sensazione insomma è che in questa rosa possa starci benissimo fin da subito.

    Non a caso l'Inter ha deciso di esercitare l'opzione di controriscatto per 23 milioni di euro dopo l'ottima stagione col Club Brugge. E adesso sta pensando seriamente di tenerlo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIOUF UNA BUONA ALTERNATIVA MA SERVE UN TITOLARE

    Un altro degli osservati speciali nell'amichevole tra Inter e Manchester City era sicuramente Andy Diouf.

    Chivu insiste nel testarlo come esterno destro a tuffa fascia nonostante l'ex Lens abbia più volte ribadito di sentirsi un centrocampista.

    Diouf ha sicuramente qualità tecniche interessanti e una buona velocità di base, che lo rendono pericoloso nella metà campo avversaria quando deve puntare il diretto avversario.

    Allo stesso tempo però continua a mostrare evidenti limiti in fase difensiva. Troppi per pensare che possa davvero essere lui la soluzione per sostituire Dumfries.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IN DIFESA BASTA STONES?

    Durante l'amichevole contro il City sono emerse alcune incertezze nella linea difensiva dell'Inter.

    Nel primo tempo a soffrire, come detto, è stato soprattutto la fascia destra su cui agivano Diouf e Pavard anche se il francese si è in parte rifatto segnando il goal del pareggio.

    Le cose non sono migliorate nella ripresa, anzi, nonostante l'ingresso in campo di Bastoni che è stato preso un paio di volte alle spalle dalle imbucate dei centrocampisti del City.

    L'Inter, ovviamente, non ha ancora potuto schierare il grande ex Stones appena ingaggiato a parametro zero. E non aveva a disposizione Akanji.

    Ma forse dietro qualcosa sul mercato va ancora fatto per rinforzare il reparto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GIOVANI DI PERSONALITÀ

    Nel secondo tempo l'Inter con i cambi va in grande sofferenza e rischia più volte di capitolare.

    Ma ai rigori viene fuori la personalità dei giovani nerazzurri. Sono infatti Mosconi e Lavelli a regalare una prestigiosa vittoria alla squadra di Chivu.

    Entrambi, al cospetto di Gianluigi Donnarumma, non tremano trasformando con grande freddezza dagli undici metri i rigori decisivi.

    Un'ulteriore conferma di come, dietro le vittorie degli ultimi anni, ci sia anche l'ottimo lavoro del settore giovanile nerazzurro.

Amichevoli dei club
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
Amichevoli dei club
K-League All Stars crest
K-League All Stars
KLA
Manchester City crest
Manchester City
MCI