Manchester City-Inter 2-4 d.c.r: Stankovic merita un posto, Diouf soffre troppo, la difesa aspetta Stones, giovani di personalità

La prova offerta dal figlio d'arte al cospetto del Manchester City è stata di livello assoluto.

Se ancora ci fossero stati dubbi sul futuro di Stankovic junior, questi sono stati spazzati via dalla prestazione del centrocampista serbo.

Oltre a confermare le ottime qualità tecniche, in fatti, Stankovic ha recuperato diversi palloni e mostrato grande personalità contro avversari più quotati. La sensazione insomma è che in questa rosa possa starci benissimo fin da subito.

Non a caso l'Inter ha deciso di esercitare l'opzione di controriscatto per 23 milioni di euro dopo l'ottima stagione col Club Brugge. E adesso sta pensando seriamente di tenerlo.