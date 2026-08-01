Manchester City-Inter 2-4 d.c.r: Stankovic merita un posto, Diouf soffre troppo, la difesa aspetta Stones, giovani di personalità

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L'amichevole di lusso tra Manchester City e Inter, giocata a Hong Kong, finisce con la vittoria della squadra di Chivu ai calci di rigore per 2-4.
I nerazzurri partono bene e sfiorano il vantaggio ma Esposito non arriva su un pallone solo da spingere in rete, poco dopo a sbloccare il risultato è così il Manchester City con Mubama che sfrutta al meglio l'assist di uno scatenato Semenyo.
L'Inter però trova quasi subito il pareggio al termine di un'azione insistita quando Dimarco crossa basso e trova Pavard, che batte Donnarumma.
Nella ripresa, come sempre in questi casi, c'è spazio per tantissimi cambi che stravolgono le due formazioni. A beneficiarne è il Manchester City che fa la partita e sfiora la vittoria colpendo un palo.
Poi ai rigori salgono in cattedra i giovani nerazzurri con Mosconi e Lavelli glaciali dal dischetto contro Donnarumma.