Spesso la FA Cup regala grandi sorprese. Club di primissima fascia k.o contro squadre delle serie inferiori, big assolute della Premier eliminate dal torneo contro colleghe di Championship o tornei ancor minori. Stavolta, però, le cose sono andate ben diversamente a Manchester, dove il City di Guardiola non ha avuto pietà dell'Exeter City, eliminato dal torneo con un tonante 10-1.

Squadra della Football League One, la terza divisione del calcio inglese, l'Exeter sperava di poter essere una delle squadre in grado di ribaltare le previsioni della vigilia. Al contrario il club guidato dallo scozzese Caldwell è andato sotto di quattro reti nel primo tempo, per poi subirne altre sei nella ripresa.

E dire che fino al 42' il risultato era solamente di 2-0, ma dopo due autoreti consecutive che hanno fissato il risultato sul poker, l'Exeter non è riuscito a rialzare la testa, subendo una nuova caterva gi goal nel secondo tempo e soprattutto negli ultimi venti minuti di gara.