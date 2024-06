Manchester City e WWE in campo insieme: maglie speciali per la tournée in USA

Nuova collaborazione tra il Manchester City e la WWE: Haaland e compagni in campo nella tournèe in America con delle maglie speciali.

Una collaborazione speciale tra due marchi riconosciuti a livello mondiale, ma appartenenti a due sport diversi.

Il Manchester City, tra i principali club calcistici del mondo, e la WWE (World Wrestling Entertainment) si uniscono in una collaborazione relativa al merchandising che vedrà i due marchi presenti in una vasta serie di prodotti.

Dei veri e propri oggetti del desiderio per gli appassionati di entrambe le realtà, oltre che ovviamente per i collezionisti di tutto il mondo che, c’è da starne certi, faranno a gara per assicurarsi alcuni degli esemplari prodotti.

La collaborazione prevede anche che il Manchester City scenda in campo con delle magliette con un font speciale nella prossima tournée pre stagione.