Manchester City-Brentford di Carabao Cup dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e Brentford si giocano un posto nelle semifinali della Carabao Cup, la seconda coppa nazionale inglese: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Manchester City e Brentford si ritrovano una di fronte all'altra due mesi e mezzo circa dopo il primo scontro diretto stagionale. Ma questa volta si gioca per la Carabao Cup, la seconda coppa nazionale inglese.

Le due formazioni si sfidano per i quarti di finale, partita che si gioca in gara unica: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato. In caso di parità di punteggio al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Brentford e Manchester City si sono già sfidate in Premier League lo scorso 5 ottobre: in quell'occasione la squadra di Guardiola si è imposta per 1-0 in casa delle Bees grazie a una rete di Erling Haaland.

Di seguito tutte le informazioni su Manchester City-Brentford di Carabao Cup: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

  • MANCHESTER CITY-BRENTFORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Manchester City-Brentford
    • Data: mercoledì 17 dicembre
    • Orario: 20.30
    • Canale TV: -
    • Streaming: -
  • PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-BRENTFORD

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly; Reijnders, Silva; Savinho, Cherki, Bobb; Haaland. All. Guardiola

    BRENTFORD (4-2-3-1): Valdimarsson; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Lewis-Potter; Igor Thiago. All. Andrews

  • ORARIO MANCHESTER CITY-BRENTFORD

    Manchester City-Brentford, gara valida per i quarti di finale della Carabao Cup, si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester alle ore 20.30 italiane di mercoledì 17 dicembre 2025.

  • DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-BRENTFORD IN TV

    Non sarà possibile vedere in diretta tv Manchester City-Brentford: nessuna emittente televisiva italiana ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione della Carabao Cup.

  • MANCHESTER CITY-BRENTFORD IN DIRETTA STREAMING

    Discorso simile per quanto riguarda lo streaming: anche in questo caso Manchester City-Brentford non sarà visibile nel nostro paese, in quanto nessuna piattaforma italiana detiene i diritti della Carabao Cup.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà però seguire Manchester City-Brentford grazie al LIVE di GOAL, una diretta che vi consentirà di rimanere aggiornato sulle azioni salienti e sui goal della partita della Carabao Cup.

