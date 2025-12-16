Manchester City-Brentford di Carabao Cup dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e Brentford si ritrovano una di fronte all'altra due mesi e mezzo circa dopo il primo scontro diretto stagionale. Ma questa volta si gioca per la Carabao Cup, la seconda coppa nazionale inglese.

Le due formazioni si sfidano per i quarti di finale, partita che si gioca in gara unica: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato. In caso di parità di punteggio al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Brentford e Manchester City si sono già sfidate in Premier League lo scorso 5 ottobre: in quell'occasione la squadra di Guardiola si è imposta per 1-0 in casa delle Bees grazie a una rete di Erling Haaland.

Di seguito tutte le informazioni su Manchester City-Brentford di Carabao Cup: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.