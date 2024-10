La fine di un’era al Manchester City: Begiristain lascia, Hugo Viana ds dal 2025. È ufficiale

Ufficiale: dopo 12 anni Txiki Begiristain lascerà a fine stagione l’incarico di ds del Manchester City. A raccogliere la sua eredità sarà Hugo Viana.

La notizia era nell’aria ormai da giorni, ma adesso è divenuta ufficiale. Al termine dell’attuale stagione sportiva Txiki Begiristain lascerà il suo incarico di direttore sportivo del Manchester City.

A raccogliere la sua eredità sarà il portoghese Hugo Viana, ex calciatore con un passato anche in Premier League (ha giocato con il Newcastle per due stagioni, annata 2002/2003 e 2003/2004) e da settembre 2018 direttore sportivo dello Sporting CP.

Ad annunciarlo ufficialmente è il Manchester City con una dettagliata nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web.