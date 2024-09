Manchester City 0-0, pagelle e tabellino: Mkhitaryan sfiora il colpo, pari e sorrisi per i nerazzurri

Manchester City vs Inter

Pari tra Manchester City e Inter nella 1 ª giornata di Champions Legue: bene i nerazzurri che chiudono anche con qualche rammarico.

Finisce senza goal la tanto attesa sfida dell’Etihad Stadium tra Manchester City e Inter, remake della finale di Champions League edizione 2023. Ma i sorrisi a fine gara sono per gran parte dei nerazzurri: la squadra di Inzaghi sfodera una prestazione attenta, tatticamente quasi impeccabile, con pochi rischi e anche qualche rammarico per non aver ottenuto bottino pieno.

Il Manchester City prova a fare la partita, l’Inter risponde con una prova tatticamente molto ordinata e con alcune potenziali occasioni che avrebbero potuto avere maggiore fortuna. È questa la sintesi del primo tempo all’Etihad Stadium, con le occasioni più pericolose capitate sul piede di Haaland al 36’, fuori di poco il suo diagonale, e con la conclusione nel recupero di Carlos Augusto, respinta da Ederson. Nel mezzo altre potenziali occasioni non sfruttate da entrambe le squadre. Un primo tempo comunque che può lasciare soddisfatto Inzaghi.

Nella ripresa lo spartito della partita non cambia di molto. Guardiola inserisce Foden e la manovra della sua squadra si velocizza, anche grazie a qualche spunto di Grealish, cresciuto con il passare dei minuti. Ma ad avere la palla del vantaggio è l’Inter al 76’, con Mkhitaryan che calcia alto da ottima posizione su servizio di Dumfries, appena entrato in campo. Nel recupero occasione per Gundogan che manda alto di testa da dentro l’area di rigore.