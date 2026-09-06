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Pisa SC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Malore in campo per Bozhinov durante Juve Stabia-Pisa: gara sospesa, cosa è successo e cosa c'entra il grande caldo

Pisa
Juve Stabia vs Pisa
Juve Stabia
Serie B
R. Bozhinov

Momenti di grande paura al Romeo Menti di Castellammare.

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Momenti di grande paura in campo al Romeo Menti di Castellammare di Stabia durante Juve Stabia-Pisa.

Rosen Bozhinov ha accusato un malore in campo e si è accasciato a terra intorno al 40' della prima frazione: immediata la preoccupazione di tutti i compagni di squadra e degli avversari e l'intervento dei sanitari che lo hanno soccorso, trasportato fuori dal campo per le prime cure e successivamente portato all'ospedale per chiarire le sue condizioni.

Il difensore della formazione toscana è caduto a terra sul rettangolo verde di gioco ed è rimasto immobile apparendo privi di sensi, destando notevole preoccupazione in tutti i presenti.

Le telecamere hanno mostrato il gruppo squadra del Pisa raccolto a pochi metri e il direttore di gara, assieme ai capitani, ha deciso di sospendere immediatamente la partita.

  • COS'E' SUCCESSO

    Siamo intorno al 40' del primo tempo quando Bozhinov accusa un malore e si accascia sul manto del Menti: i compagni hanno immediatamente avvisato i sanitari che sono intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi al difensore nerazzurro.

    A gioco fermo, il ragazzo è stato trasportato fuori dal campo ed è stato portato via dall'ambulanza, diretta verso il più vicino ospedale per monitorare le condizioni fisiche e tutti i parametri vitali.

    Si attendono aggiornamenti, ma nel frattempo la decisione è stata di sospendere la gara (ferma sullo 0-0, ndr).

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  • GLI AGGIORNAMENTI

    Come viene riportato da La Nazione, dopo l'intervento di primo soccorso a Bozhinov e il trasporto in ospedale per effettuare i dovuti accertamenti, il Pisa ha reso noto che il ragazzo è cosciente e che una delle ipotesi del malore possa essere stata una crisi dovuta a una disidratazione, a causa del forte caldo.

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