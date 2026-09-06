Malore in campo per Bozhinov durante Juve Stabia-Pisa: gara sospesa, cosa è successo e cosa c'entra il grande caldo

Momenti di grande paura in campo al Romeo Menti di Castellammare di Stabia durante Juve Stabia-Pisa.

Rosen Bozhinov ha accusato un malore in campo e si è accasciato a terra intorno al 40' della prima frazione: immediata la preoccupazione di tutti i compagni di squadra e degli avversari e l'intervento dei sanitari che lo hanno soccorso, trasportato fuori dal campo per le prime cure e successivamente portato all'ospedale per chiarire le sue condizioni.

Il difensore della formazione toscana è caduto a terra sul rettangolo verde di gioco ed è rimasto immobile apparendo privi di sensi, destando notevole preoccupazione in tutti i presenti.

Le telecamere hanno mostrato il gruppo squadra del Pisa raccolto a pochi metri e il direttore di gara, assieme ai capitani, ha deciso di sospendere immediatamente la partita.