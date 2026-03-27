Malen-Roma, riscatto pagato dagli addii: tesoretto coi mancati rinnovi di Dybala, El Shaarawy e Pellegrini

A fronte di un impatto super (8 goal tra Serie A ed Europa League e media tiri in area di rigore più alta nel panorama continentale), la Roma non può lasciarsi scappare Donyell Malen.
A Trigoria lo sanno bene, ne è conscio anche Gian Piero Gasperini: ecco perché il Corriere dello Sport svela il piano giallorosso per riscattare l'olandese dall'Aston Villa, ponendo sotto la lente il tesoretto già studiato e messo in cantiere da utilizzare in estate.
Quale? Quello derivante da 3 addii illustri: Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, infatti, secondo il quotidiano capitolino non rinnoveranno.