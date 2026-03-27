Malen-Roma, riscatto pagato dagli addii: tesoretto coi mancati rinnovi di Dybala, El Shaarawy e Pellegrini

La Roma, a gennaio, aveva stabilito coi Villans condizioni ben precise: l'obbligo di riscatto di Malen sarebbe scattato solo con la qualificazione ad una coppa europea, ma il rendimento offerto dal nuovo attaccante della Lupa ha convinto i Friedkin a compiere l'investimento a prescindere da Champions, EL o Conference che sia.

Servono 25 milioni di euro, i quali si aggiungeranno ai 2 già versati dalla Roma per acquistare Malen a gennaio in prestito oneroso: Massara, a giugno, volerà a Birmingham per ratificare l'affare.