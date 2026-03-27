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Malen RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Malen-Roma, riscatto pagato dagli addii: tesoretto coi mancati rinnovi di Dybala, El Shaarawy e Pellegrini

Calciomercato
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La Roma riscatterà Donyell Malen a prescindere dalla qualificazione in Europa: i 25 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dall'Aston Villa matureranno lasciando partire a zero Dybala, El Shaarawy e Pellegrini. Zaragoza bocciato, Venturino rischia.

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A fronte di un impatto super (8 goal tra Serie A ed Europa League e media tiri in area di rigore più alta nel panorama continentale), la Roma non può lasciarsi scappare Donyell Malen.

A Trigoria lo sanno bene, ne è conscio anche Gian Piero Gasperini: ecco perché il Corriere dello Sport svela il piano giallorosso per riscattare l'olandese dall'Aston Villa, ponendo sotto la lente il tesoretto già studiato e messo in cantiere da utilizzare in estate.

Quale? Quello derivante da 3 addii illustri: Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, infatti, secondo il quotidiano capitolino non rinnoveranno.

  • MALEN-ROMA: CIFRE E CONDIZIONI PER IL RISCATTO

    La Roma, a gennaio, aveva stabilito coi Villans condizioni ben precise: l'obbligo di riscatto di Malen sarebbe scattato solo con la qualificazione ad una coppa europea, ma il rendimento offerto dal nuovo attaccante della Lupa ha convinto i Friedkin a compiere l'investimento a prescindere da Champions, EL o Conference che sia.

    Servono 25 milioni di euro, i quali si aggiungeranno ai 2 già versati dalla Roma per acquistare Malen a gennaio in prestito oneroso: Massara, a giugno, volerà a Birmingham per ratificare l'affare.

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  • Paulo Dybala RomaGetty Images

    DYBALA, EL SHAARAWY E PELLEGRINI 'PAGANO' MALEN

    L'esborso utile a vestire Malen di giallorosso in via permanente non è roba da poco, ma ai piani alti la strategia è servita: i contratti in scadenza al 30 giugno di Dybala, ElSha e Pellegrini verranno lasciati esaurire in maniera naturale, senza rinnovarli e sancendo 3 divorzi pesanti.

    Pesanti, però, anche in termini di risparmio sul bilancio del club: non pagare più gli ingaggi lordi alla Joya, al Faraone e al capitano per un anno, infatti, tradotto in cifre consentirà alla Roma di utilizzare tale somma per procedere col riscatto di Malen.

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  • ZARAGOZA BOCCIATO, VENTURINO IN BILICO

    Un ulteriore assist utile all'acquisto definitivo dell'oranje, inoltre, proverrà dal mancato riscatto di Bryan Zaragoza. Lo spagnolo ha deluso, non si è inserito negli schemi di Gasp e a giugno sarà restituito al Bayern.

    Altro profilo da attenzionare, infine è quello di Lorenzo Venturino: pochi scorci dal suo approdo alla Roma durante la finestra invernale - nell'ambito dell'operazione Baldanzi - e Massara che potrebbe scegliere di non puntare sul gioiellino scuola Genoa, rispedendolo sotto alla Lanterna.

    Se tali scelte si tradurranno in fatti, l'attacco giallorosso in estate andrà totalmente (o quasi) restaurato.

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