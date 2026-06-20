Malen non ha ancora segnato ai Mondiali: i motivi del cambio dopo il primo tempo di Olanda-Svezia

Donyell Malen era uno dei protagonisti più attesi ai Mondiali tra i giocatori di Serie A.
L'attaccante della Roma, d'altronde, dal giorno del suo arrivo ha segnato a raffica nel nostro campionato dunque era lecito aspettarsi grandi cose anche in Nazionale.
Ma nelle prime due giornate della fase a gironi Malen non ha di certo brillato, anzi. Tanto che Koeman lo ha sostituito entrambe le volte.
E contro la Svezia il cambio dell'attaccante giallorosso è arrivato già all'intervallo. Ma cosa non sta funzionando tra Malen e l'Olanda?