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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Malen non ha ancora segnato ai Mondiali: i motivi del cambio dopo il primo tempo di Olanda-Svezia

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Olanda vs Svezia
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L'attaccante della Roma, grande protagonista nel nostro campionato, non ha brillato nelle prime due giornate dei Mondiali. Koeman ha sostituito Malen già all'intervallo durante Olanda-Svezia.

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Donyell Malen era uno dei protagonisti più attesi ai Mondiali tra i giocatori di Serie A.

L'attaccante della Roma, d'altronde, dal giorno del suo arrivo ha segnato a raffica nel nostro campionato dunque era lecito aspettarsi grandi cose anche in Nazionale.

Ma nelle prime due giornate della fase a gironi Malen non ha di certo brillato, anzi. Tanto che Koeman lo ha sostituito entrambe le volte.

E contro la Svezia il cambio dell'attaccante giallorosso è arrivato già all'intervallo. Ma cosa non sta funzionando tra Malen e l'Olanda?

  • ZERO GOAL AI MONDIALI

    Donyell Malen in realtà fin qui è stato sempre schierato titolare da Koeman.

    Il giocatore della Roma ha fatto bene nel primo tempo contro il Giappone, sfiorando anche il goal in un paio di occasioni. Ma durante la ripresa è calato vistosamente contro tutta la squadra ed è stato sostituito al 70' sul risultato di 2-1 per l'Olanda con Depay.

    Qualche giorno dopo invece, contro la Svezia, Malen è sì partito ancora dal 1' ma come esterno destro visto che Koeman nel ruolo di prima punta ha preferito Brobbey.

    Una scelta che ha subito pagato peraltro dato che l'attaccante del Sunderland ha realizzato una doppietta in diciassette minuti mentre Malen non ha brillato, sprecando anche un'ottima occasione.

    Forse per questo Koeman ha deciso di tirarlo fuori addirittura durante l'intervallo per inserire al suo posto Summerville.

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  • LA POSIZIONE DI MALEN

    Di certo Malen rende di più quando viene schierato nel ruolo a lui più congeniale, ovvero da prima punta.

    Allo stesso tempo, a differenza della Roma dove di fatto in questa stagione non ha avuto concorrenza, nell'Olanda ci sono anche Depay e Brobbey.

    E considerate le prime prove non entusiasmanti fornite da Malen ai Mondiali non è escluso che il giocatore giallorosso possa addirittura finire in panchina durante la competizione.

    Malen d'altronde non segna con la maglia dell'Olanda da novembre 2025 ed è rimasto a secco nelle ultime sei presenze.

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  • UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA IN ITALIA

    Numeri molto diversi rispetto a quelli fatti registrare da Malen nel nostro campionato.

    Arrivato a gennaio su precisa richiesta di Gasperini, l'olandese ha avuto un impatto devastante risultando decisivo nella corsa Champions della Roma.

    I goal segnati da Malen in Serie A sono stati quattordici in appena diciotto presenze. Nessun giocatore arrivato durante il mercato invernale aveva segnato di più. La Roma ha ovviamente riscattato Malen che sarà l'attaccante titolare anche nella prossima stagione. Gasperini, d'altronde, stravede per l'olandese che secondo il tecnico giallorosso è una prima punta.

    "Si muove molto bene e migliora anche Dybala. L'avevo capito quando c'è stata la possibilità di prenderlo. Abbiamo fatto un grande acquisto" aveva dichiarato sicuro Gasperini. I numeri, alla fine, gli hanno dato ampiamente ragione.

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