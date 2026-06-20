Malen non ha ancora segnato ai Mondiali: i motivi del cambio dopo il primo tempo di Olanda-Svezia

Numeri molto diversi rispetto a quelli fatti registrare da Malen nel nostro campionato.

Arrivato a gennaio su precisa richiesta di Gasperini, l'olandese ha avuto un impatto devastante risultando decisivo nella corsa Champions della Roma.

I goal segnati da Malen in Serie A sono stati quattordici in appena diciotto presenze. Nessun giocatore arrivato durante il mercato invernale aveva segnato di più. La Roma ha ovviamente riscattato Malen che sarà l'attaccante titolare anche nella prossima stagione. Gasperini, d'altronde, stravede per l'olandese che secondo il tecnico giallorosso è una prima punta.

"Si muove molto bene e migliora anche Dybala. L'avevo capito quando c'è stata la possibilità di prenderlo. Abbiamo fatto un grande acquisto" aveva dichiarato sicuro Gasperini. I numeri, alla fine, gli hanno dato ampiamente ragione.