Malen è della Roma: riscatto ufficiale grazie alla Lazio, le cifre e i dettagli dell’operazione

Donyell Malen è ufficialmente un calciatore della Roma. L’attaccante olandese classe 1999 è diventato ieri sera a tutti gli effetti di proprietà dei giallorossi a causa…della sconfitta della Lazio.
Il ko dei biancocelesti nella Finale di Coppa Italia ha reso matematica la qualificazione dei capitolini almeno all’Europa League, facendo attivare la clausola di riscatto obbligatorio del prestito di Malen.
Adesso, dunque, la punta di Wieringen è un giocatore della Roma, con Gasperini che si gode il leader tecnico della sua squadra.