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Donyell MalenIMAGO
Matteo Occhiuto

Malen è della Roma: riscatto ufficiale grazie alla Lazio, le cifre e i dettagli dell’operazione

Serie A
Roma
D. Malen

Donyell Malen è stato riscattato dalla Roma: all’Aston Villa andranno altri 25 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. I motivi e il contratto dell’olandese

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Donyell Malen è ufficialmente un calciatore della Roma. L’attaccante olandese classe 1999 è  diventato ieri sera a tutti gli effetti di proprietà dei giallorossi a causa…della sconfitta della Lazio.

Il ko dei biancocelesti nella Finale di Coppa Italia ha reso matematica la qualificazione dei capitolini almeno all’Europa League, facendo attivare la clausola di riscatto obbligatorio del prestito di Malen.

Adesso, dunque, la punta di Wieringen è un giocatore della Roma, con Gasperini che si gode il leader tecnico della sua squadra.

  • MALEN ALLA ROMA: CIFRA, FORMULA E CONTRATTO

    L’acquisizione di Donyell Malen costerà alla Roma 25 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 spesi per il prestito oneroso. All’Aston Villa, inoltre, andrà il 10% della futura rivendita, mentre il contratto di Malen sarà quadriennale, con uno stipendio di 4 milioni a stagione per lui. 

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  • PERCHÈ È STATO RISCATTATO MALEN: GRAZIE ALLA LAZIO

    Come detto, il riscatto è automaticamente scattato con la qualificazione dei giallorossi all’Europa League. A gennaio la Roma si accordò con l’Aston Villa per un prestito da due milioni di euro con un diritto di riscatto da 25. Un riscatto, però, che sarebbe ed è effettivamente divenuto obbligatorio con la qualificazione a Champions o Europa League e almeno il 50% delle presenze di Malen fino al termine della stagione. La sconfitta della Lazio in Finale di Coppa ha fatto decadere la possibilità che la Roma finisse in Conference ed è dunque arrivata l’ufficialità del suo trasferimento definitivo in giallorosso. 

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  • IL RENDIMENTO DI MALEN ALLA ROMA

    Da quando è arrivato in giallorosso, Malen ha giocato 18 gare, fornendo 14 goal 3 assist. La media è praticamente di una partecipazione a una marcatura a partita: numeri mostruosi, che testimoniano un impatto inimmaginabile e rendono dolci i 25 milioni spesi per portarlo nella Capitale. 

  • ALTRE TRATTATIVE CON I VILLANS: PIACE SOULÈ

    Dall’Inghilterrà, poi, ciò che filtra è che i dialoghi fra Aston Villa e Roma possano non essere terminati. I club sono molto soddisfatti dell’esito positivo della trattativa Malen e al contempo interessati a Soulè: Emery potrebbe offrire una quarantina di milioni di euro, cifra che farebbe e non poco vacillare la Roma. 

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