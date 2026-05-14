Malen è della Roma: riscatto ufficiale grazie alla Lazio, le cifre e i dettagli dell’operazione

Come detto, il riscatto è automaticamente scattato con la qualificazione dei giallorossi all’Europa League. A gennaio la Roma si accordò con l’Aston Villa per un prestito da due milioni di euro con un diritto di riscatto da 25. Un riscatto, però, che sarebbe ed è effettivamente divenuto obbligatorio con la qualificazione a Champions o Europa League e almeno il 50% delle presenze di Malen fino al termine della stagione. La sconfitta della Lazio in Finale di Coppa ha fatto decadere la possibilità che la Roma finisse in Conference ed è dunque arrivata l’ufficialità del suo trasferimento definitivo in giallorosso.