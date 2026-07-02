Maldini in Nazionale con Conte CT, l'assist per la nuova Italia di Malagò arriva dall'idea di Marotta: i club di Serie A contribuiscono?

Maldini si è preso qualche giorno per valutare la proposta, intanto a chi gli ha chiesto se dal punto di vista del budget sia sostenibile la coppia Maldini dt-Conte ct Malagò ha risposto così: "Marotta ha detto che la Lega di Serie A - si legge su La Gazzetta dello Sport - in considerazione del suo interesse verso la Nazionale, a dispetto di chi dice che i club non ci pensano, vuole individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Federazione, anche perché il budget attuale non consente troppi sogni né voli pindarici. È una cosa che ho molto apprezzato". I club della Serie A quindi si mettono a disposizione della Federazione per dare un contributo economico e arrivare all'ingaggio di Maldini e di Conte. Il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è esposto come possibile "regista" di questo sostegno che le società potrebbero garantire alla Figc, e del quale si parlerà nel corso dell'Assemblea della Serie A in programma il 23 luglio.



