Il nuovo corso di Giovanni Malagò inizia a prendere forma. Eletto presidente della Federazione, l'ex numero uno del Coni è stato chiaro fin da subito: prima il direttore tecnico, poi l'allenatore. E per riempire la prima casella il nome in pole rimane quello di Paolo Maldini. I contatti sono fitti e l'ex capitano e dirigente del Milan non ha chiuso la porta a un'entrata in Federazione; chi gli è vicino assicura che sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità. Quella del direttore tecnico sarà una figura centrale nei piani di Malagò, che ha scelto un uomo "di campo" per rilanciare il calcio italiano.
Maldini in Nazionale con Conte CT, l'assist per la nuova Italia di Malagò arriva dall'idea di Marotta: i club di Serie A contribuiscono?
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L'IDEA DI MAROTTA
Maldini si è preso qualche giorno per valutare la proposta, intanto a chi gli ha chiesto se dal punto di vista del budget sia sostenibile la coppia Maldini dt-Conte ct Malagò ha risposto così: "Marotta ha detto che la Lega di Serie A - si legge su La Gazzetta dello Sport - in considerazione del suo interesse verso la Nazionale, a dispetto di chi dice che i club non ci pensano, vuole individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Federazione, anche perché il budget attuale non consente troppi sogni né voli pindarici. È una cosa che ho molto apprezzato". I club della Serie A quindi si mettono a disposizione della Federazione per dare un contributo economico e arrivare all'ingaggio di Maldini e di Conte. Il presidente dell'Inter Beppe Marotta si è esposto come possibile "regista" di questo sostegno che le società potrebbero garantire alla Figc, e del quale si parlerà nel corso dell'Assemblea della Serie A in programma il 23 luglio.
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CONTE-MANCINI, TESTA A TESTA PER LA PANCHINA
Nel biennio 2014-2016 - la prima esperienza di Antonio Conte sulla panchina azzurra - l'ingaggio dell'allenatore era intorno ai 4 milioni di euro e anche stavolta la richiesta è più o meno la stessa. Rimane in piedi la candidatura di Roberto Mancini - a oggi è un testa a testa tra loro due - che da ct aveva uno stipendio da 3 milioni netti e ora ha avanzato delle richieste leggermente inferiori rispetto a quelle di Conte. Intanto Paolo Maldini riflette sul prossimo passo da fare, con i club della Serie A pronti a scendere in campo in sostegno della Federazione.
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