Malagò incontra i club di Serie A: "Non so ancora se mi candido, stimo Allegri ma non ci ho parlato"

Giornata importante per il futuro della Nazionale di calcio visto che è andato in scena l'incontro tra la Lega di Serie A e Giovanni Malagò, ovvero la figura scelta dai club del massimo campionato italiano per ricoprire il ruolo di Presidente della FIGC, sostituendo Gabriele Gravina che si è dimesso dopo la mancata qualificazione al Mondiale.
L'incontro, avvenuto a Milano tra i 20 club di Serie A e l'ex Presidente del Coni, ha posto le basi per la candidatura di Malagò in vista dell'elezioni del 22 giugno. Una riunione durata circa due ore e considerata positiva, come ha spiegato lo stesso Malagò dopo.