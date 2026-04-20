Malagò incontra i club di Serie A: "Non so ancora se mi candido, stimo Allegri ma non ci ho parlato"

"Mi sono incontrato con la Lega Serie A e farò anche degli altri incontri", ha dichiarato l'ex Presidente del Coni aggiungendo: "Oggi col presidente di B, domani con quello della Lega Pro e prima di fine settimana con le componenti che rappresentano giocatori e allenatori. Ho rivisto vecchi amici, alcuni di vecchia data".





Sulla riunione odierna, Malagò si è espresso così: "Mi erano stati esposti i punti chiave dell'assemblea che si devono però fondere con le esigenze delle altre componenti. Questo è una federazione multidisciplinare e rappresenta gli interessi di tutti. Conosco molto bene questo ambiente, sono state due ore di chiacchierata che definirei straordinarie. Hanno parlato tutti, rinsaldando questa fiducia che mi fa molto 'raggelare' nel senso buono del termine".