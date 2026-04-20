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Andrea Ajello

Malagò incontra i club di Serie A: "Non so ancora se mi candido, stimo Allegri ma non ci ho parlato"

Serie A
Italia

Giovanni Malagò ha incontrato la Lega di Serie A che lo ha scelto come suo candidato alla FIGC: "Mi sono stati posti i punti chiave".

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Giornata importante per il futuro della Nazionale di calcio visto che è andato in scena l'incontro tra la Lega di Serie A e Giovanni Malagò, ovvero la figura scelta dai club del massimo campionato italiano per ricoprire il ruolo di Presidente della FIGC, sostituendo Gabriele Gravina che si è dimesso dopo la mancata qualificazione al Mondiale.


L'incontro, avvenuto a Milano tra i 20 club di Serie A e l'ex Presidente del Coni, ha posto le basi per la candidatura di Malagò in vista dell'elezioni del 22 giugno. Una riunione durata circa due ore e considerata positiva, come ha spiegato lo stesso Malagò dopo.

  • "QUALCOSA HO DIMOSTRATO"

    "C’è l’obiettivo di migliorare la parte sportiva, se oggi si pensa a un nuovo presidente della Federazione è perché l’Italia è stata di nuovo eliminata dal mondiale. Se l’Italia avesse vinto in Bosnia oggi non staremmo a parlare di un’elezione Figc. Sulla capacità di saper organizzare una squadra (non una squadra che va in campo) che ottenga il massimo risultato sportivo, credo di aver dimostrato qualcosa nella mia vita anche se nello sport nulla è scontato. Oggi il calcio, a cominciare dalla Serie A, deve mettere da parte i personalismi".

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  • "DUE ORE 'STRAORDINARIE' DI INCONTRO"

    "Mi sono incontrato con la Lega Serie A e farò anche degli altri incontri", ha dichiarato l'ex Presidente del Coni aggiungendo: "Oggi col presidente di B, domani con quello della Lega Pro e prima di fine settimana con le componenti che rappresentano giocatori e allenatori. Ho rivisto vecchi amici, alcuni di vecchia data".


    Sulla riunione odierna, Malagò si è espresso così: "Mi erano stati esposti i punti chiave dell'assemblea che si devono però fondere con le esigenze delle altre componenti. Questo è una federazione multidisciplinare e rappresenta gli interessi di tutti. Conosco molto bene questo ambiente, sono state due ore di chiacchierata che definirei straordinarie. Hanno parlato tutti, rinsaldando questa fiducia che mi fa molto 'raggelare' nel senso buono del termine".

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  • "NON SO ANCORA SE MI CANDIDO"

    Malagò però non ha ancora sciolto le riserve riguardo la sua candidatura:"Non so ancora se porterò avanti la mia candidatura, prima devo sentire anche le altre componenti della federazione. Ma non sono preoccupato del risultato elettorale del 22 giugno. Dopo l'incontro con le componenti, è importante, giusto e normale che io parli con il ministro Abodi. Io devo dare rispetto e precedenza al mondo sportivo perché se le altre componenti non saranno d'accordo, ringrazierò la Lega Serie A e mi farò da parte".

  • ALLEGRI CT? BUON RAPPORTO MA NON CI HO PARLATO"

    Sul possibile commissario tecnico e in particolare il nome di Massimiliano Allegri, Malagò ha risposto: "Non so neanche se mi candido. Allegri e altri allenatori che ho letto come possibili candidati ct sono persone con cui ho un buon rapporto e sono persone che stimo ma non ho parlato con nessuno”.

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