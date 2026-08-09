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FBL-ITA-FEDERATIONAFP
Gabriele Stragapede

Malagò e la scelta del ct: "Mancini ha firmato in meno di due minuti, non siamo amici. Mai contattato Conte, con Pirlo cosa avrei dovuto fare?". E come capo-delegazione arriva Diana Bianchedi

Italia
R. Mancini
A. Pirlo
P. Maldini

Le parole e le scelte del presidente della FIGC.

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Le prime settimane da presidente della Federcalcio sono state un saliscendi di emozioni per Giovanni Malagò. La missione imposta è quella di rivoluzionare il movimento calcistico azzurro in tutte le sue sfaccettature e permettere la rinascita al calcio italiano.

Dalla scelta di Maldini e Leonardo, passando per il dietrofront dopo il no a Pirlo e la consegna delle chiavi tecniche a Ranieri e Mancini. Di questo e di molto altro ha parlato il numero uno della FIGC in una lunga intervista de La Gazzetta dello Sport di cui riportiamo le dichiarazioni.

Malagò, inoltre, ha annunciato Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale Italiana.

  • LA SCELTA DI BIANCHEDI

    Malagò spiega i motivi della decisione ricaduta su Bianchedi: "Una scelta che risponde a un’esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani: il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana (Bianchedi, ndr) gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni, laurea in medicina, master sportivi e manageriali, ruolo apicale in Milano Cortina e vicepresidente vicaria del Coni... Rivoluzione culturale, direi. Essere vicepresidente vicaria del Coni e, allo stesso tempo, il volto istituzionale dell’Italia del pallone che viaggia è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi...".

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  • MALDINI

    Malagò parla così di Paolo Maldini e delle sue dimissioni da direttore tecnico: "Lo incontrerò dopo le vacanze. La decisione, sua e di Leonardo, di fare un passo indietro rientra in quella che io chiamo linearità di comportamento... è andata così".

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  • PIRLO

    Malagò spiega anche il no ad Andrea Pirlo come commissario tecnico: "Era tutto fatto, credetemi. Tutto pronto per l’annuncio, poi la storia della collaborazione di Andrea (Pirlo, ndr) con un sito di scommesse russo. Cosa avrei dovuto fare? Non ci ho dormito, ma, alla fine, sono convinto di aver preso la decisione più opportuna".

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  • GUARDIOLA

    Malagò spiega anche il motivo che ha portato la FIGC a parlare di Pep Guardiola come possibile CT: "E perché non farlo quando la pista Guardiola era diventata di dominio pubblico? Provare a portare Pep sulla panchina azzurra rispondeva a una precisa filosofia calcistica di Paolo e Leo: proprio voi, sulla Gazzetta, siete usciti, in tempi non sospetti, con i rumor sulla possibilità che Guardiola accettasse il ruolo da ct. Siamo nel 2026, se cominciano a girare foto di Maldini e Leonardo a Barcellona, il dado è tratto, nascondere l’evidenza diventa impossibile".

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  • MANCINI

    Un passaggio è dedicato anche alla scelta di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini: "Il ct giusto e condiviso con Claudio (Ranieri, ndr). Giusto perché Mancini conosce l’ambiente, conosce gran parte dei ragazzi azzurri, sa dove girarsi per valorizzare il talento giovane. A proposito dei giocatori, in molti, in quelle ore, mi hanno scritto per dirmi che sarebbe stato il ct migliore, non c’è solo il messaggio di Donnarumma di cui vi ho già parlato. Con Mancini ci conosciamo, da tempo. Abbiamo giocato un paio di partite tra 'vecchietti' al circolo, ma non ci siamo mai frequentati. Si tratta di una narrazione che va così, ma che non ha senso tirare fuori per spiegare una scelta, la più logica in questo momento. L’ho chiamato solo dopo che era finita la partita con Pirlo. 'Sì, me la sento', la sua risposta, e se la sentiva anche di rispondere alle domande sulla rottura del rapporto con la federazione per andare in Arabia. Una cosa fatemela dire: ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo. Mancini è il ct giusto. Ma fatemi ringraziare Conte, per le parole che ha sempre detto, per l’atteggiamento di chi vuole il bene della Nazionale: noi non lo abbiamo mai contattato".

  • I SEI ANNUNCIATI E I RISULTATI: COME CONCILIARLI?

    "Con quanto detto all’inizio di questa chiacchierata: si torna alla rivoluzione culturale, che non significa non dare peso a ciò che ci aspetta, a cominciare dalla Nations League di fine settembre, ma, allo stesso tempo, dobbiamo rivolgere lo sguardo alla base, ai giovani che rappresentano il futuro. So che davanti abbiamo l’Europeo 2028, il Mondiale 2030 e l’Europeo 2032, ma so anche che dall’eliminazione con la Bosnia ad oggi non sono sbocciati dei fenomeni a cui pensare".

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  • EURO 2032

    "Non sono preoccupato, ma sono uno di quelli che non vuole perdere nemmeno un secondo, che vuole stare sempre sul pezzo. Non lo perderemo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in campo. Oltre a Torino cosa c'è? Non spetta a me dirlo, ma agli uffici tecnici. Certo potrebbe accadere di avere dentro la lista le cinque grandi città italiane, Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli".

  • "ARIA POSITIVA"

    Malagò conclude così la sua intervista parlando di Bianchedi: "Sento un’aria positiva, un’energia nuova. Sono ottimista".

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