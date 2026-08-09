Malagò e la scelta del ct: "Mancini ha firmato in meno di due minuti, non siamo amici. Mai contattato Conte, con Pirlo cosa avrei dovuto fare?". E come capo-delegazione arriva Diana Bianchedi

Le prime settimane da presidente della Federcalcio sono state un saliscendi di emozioni per Giovanni Malagò. La missione imposta è quella di rivoluzionare il movimento calcistico azzurro in tutte le sue sfaccettature e permettere la rinascita al calcio italiano.
Dalla scelta di Maldini e Leonardo, passando per il dietrofront dopo il no a Pirlo e la consegna delle chiavi tecniche a Ranieri e Mancini. Di questo e di molto altro ha parlato il numero uno della FIGC in una lunga intervista de La Gazzetta dello Sport di cui riportiamo le dichiarazioni.
Malagò, inoltre, ha annunciato Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale Italiana.