Malagò conferma la trattativa con Guardiola: "Stiamo parlando, per lui possiamo fare un'eccezione sul budget"

Il presidente federale Malagò poi parla del commissario tecnico e conferma il tentativo per Guardiola, per cui si possono anche fare eccezioni al budget:





"Se tu scegli un direttore generale, un amministratore delegato e gli dai un incarico e magari lui ha vinto le sue non resistenze, le sue riflessioni che potevano essere potenzialmente contrarie perché questa parola gli ha dato fiducia, tu non puoi arrivare lì e dici: 'Prendiamo Mario Rossi o prendiamo Giorgio Bianchi'. Questo nome deve essere frutto di qualcosa che hai in comune.





Ci sono anche degli aspetti finanziari, aspetti di budget. Sul breve/medio insomma, insomma, dire che c'è da stringere i denti e la cinghia è dire poco. Però si son fatte delle eccezioni. Delle eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che, diciamo, in queste ore è così prepotente. Guardiola? Sì. Eccezioni per ovvi motivi che non sto qui a spiegare.





Non è detto che questa cosa vada in porto, però credo comunque che sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Non è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti di altri soggetti. Perché sugli altri soggetti il confronto è già partito. Poi uno può puntare su qualcuno che sia - consentitemi - a livello generazionale più di un'altra scuola, chiamiamola recente. Entriamo nel campo soggettivo".