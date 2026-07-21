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Redazione Goal

Malagò conferma la trattativa con Guardiola: "Stiamo parlando, per lui possiamo fare un'eccezione sul budget"

Italia
P. Guardiola
P. Maldini

Il presidente della Federcalcio parla del nuovo ct e non solo.

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Pep Guardiola non è solo una suggestione ma un obiettivo concreto per la panchina della Nazionale, Giovanni Malagò conferma: "Stiamo parlando".


Il nuovo presidente della FIGC ne ha parlato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, in onda in versione integrale a partire da mercoledì 22 luglio.


Nelle anticipazioni, il numero uno federale racconta come ha convinto Paolo Maldini a diventare direttore tecnico e presidente del Club Italia, assistito da Leonardo, ma soprattutto si è soffermato sulla questione nuovo commissario tecnico.

  • COME HA CONVINTO MALDINI

    Si parte proprio dall'arrivo di Maldini, Malagò spiega:


    "Ho capovolto la clessidra. Quando sono stato eletto sono andato a guardare i ragionamenti fatti finora, peraltro non per forza sbagliati, e cioè che il presidente federale si assume da solo la scelta del commissario tecnico con quello che volevo e doveva essere il mio primo obiettivo.


    Durante la campagna elettorale ho sempre detto a Paolo che poi l'avrei chiamato: mi diceva di chiamarlo, ma nulla di più. Sapevo quanto fosse particolare la gestione della persona e del personaggio: il capello lo si spacca in due, poi in quattro e via dicendo. Molte delle sue domande richiedevano uno studio. Si può indovinare il commissario tecnico, come pure lo si può sbagliare. Però prima vanno sviscerate delle tematiche: ho impegnato due settimane, poi ci siamo abbracciati con lui e Leonardo".

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  • LEONARDO

    Proprio l'arrivo di Leonardo è stata una sorpresa per molti:


    "Per me no - risponde Malagò -. Sono due facce della stessa medaglia: uno parte con un'idea e l'altro la sviluppa. Sono partiti a mille all'ora, sono andati subito a Coverciano, dove hanno cominciato a rivoluzionare qualcosa di formidabile ma molto statico. Da lì parte tutto il concetto della filiera".

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  • "STIAMO PARLANDO CON GUARDIOLA"

    Il presidente federale Malagò poi parla del commissario tecnico e conferma il tentativo per Guardiola, per cui si possono anche fare eccezioni al budget:


    "Se tu scegli un direttore generale, un amministratore delegato e gli dai un incarico e magari lui ha vinto le sue non resistenze, le sue riflessioni che potevano essere potenzialmente contrarie perché questa parola gli ha dato fiducia, tu non puoi arrivare lì e dici: 'Prendiamo Mario Rossi o prendiamo Giorgio Bianchi'. Questo nome deve essere frutto di qualcosa che hai in comune.


    Ci sono anche degli aspetti finanziari, aspetti di budget. Sul breve/medio insomma, insomma, dire che c'è da stringere i denti e la cinghia è dire poco. Però si son fatte delle eccezioni. Delle eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che, diciamo, in queste ore è così prepotente. Guardiola? Sì. Eccezioni per ovvi motivi che non sto qui a spiegare.


    Non è detto che questa cosa vada in porto, però credo comunque che sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Non è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti di altri soggetti. Perché sugli altri soggetti il confronto è già partito. Poi uno può puntare su qualcuno che sia - consentitemi - a livello generazionale più di un'altra scuola, chiamiamola recente. Entriamo nel campo soggettivo".

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  • NON CI SONO SOLO MANCINI, PIRLO E GUARDIOLA

    Il campo dunque va ristretto solo a nomi come Roberto Mancini, Andrea Pirlo o Pep Guardiola? Malagò spiega:


    "No, nel modo più assoluto non va ristretto proprio perché se si ragiona su un profilo i nomi di cui si parla rientrano nell'ambito di queste categorie di profili".

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