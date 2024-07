Mainoo, il segreto nascosto dell'Inghilterra di Southgate

Da quando Southgate lo ha mandato in campo non è più uscito: il baby Mainoo è una delle mosse vincenti dell’Inghilterra finalista a Euro 2024.

Da quando è entrato in campo, al posto di Gallagher nel secondo tempo degli ottavi di finale contro la Slovenia, non è mai più uscito, se non per qualche sostituzione in corso d’opera e sempre nei finali di gara.

Reclamato in più occasioni da tifosi inglesi e addetti ai lavori, Kobbie Mainoo è riuscito a ottenere anche la fiducia del Ct Gareth Southgate e si è guadagnato una maglia da titolare nell’Inghilterra che domenica sera si gioca la possibilità di trionfare a Euro 2024.

Un baby talento che, quasi inaspettatamente, è divenuto in corso d’opera un elemento chiave della nazionale inglese in questo Europeo.

Una jolly “nascosto” che Gareth Southgate ha tirato fuori al momento giusto e sul quale adesso, nonostante la giovanissima età, appena 19 anni, passano molte delle speranze di trionfo inglese contro la Spagna in finale.