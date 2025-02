Maignan rinnova con il Milan: c'è già l'intesa verbale, cifre e dettagli del nuovo contratto

Accordo raggiunto tra il club rossonero e il portiere francese per il rinnovo del contratto: firmerà fino al 2028 con opzione a 5 milioni a stagione.

Il matrimonio tra Mike Maignan e il Milan è destinato a proseguire. Il club rossonero e il portiere francese hanno raggiunto un’intesa verbale per il prolungamento del contratto.

Maignan ha già accettato l’ultima proposta presentata dal Milan, con le parti che dovrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per mettere tutto nero su bianco e rettificare l’intesa.

Il futuro di Maignan dovrebbe, dunque, essere ancora all’ombra della Madonnina.

L’estremo difensore transalpino non sta attraversando un buon momento, come ha ammesso lui stesso al termine di Milan-Verona, ma questo non ha cambiato i piani del club di Via Aldo Rossi, che ha scelto di proseguire con lui.