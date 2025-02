L'errore di Maignan contro il Feyenoord non è il primo della stagione: il Milan deve ritrovare "Magic Mike"

La papera del capitano rossonero regala la vittoria all Feyenoord nell'andata dei playoff: per Maignan una stagione complicata.

Gli episodi fanno la differenza sempre nel calcio, ancor di più quando si tratta di Champions League e sfide ad eliminazione diretta. Un goal, un errore, un passaggio a vuoto possono determinare una qualificazione. E la papera di Mike Maignan per ora è decisiva.

Servirà al ritorno un grande Milan per "cancellare" l'1-0 in casa del Feyenoord nell'andata dei playoff; risultato sconfitta che poteva anche essere più netta per i rossoneri per ciò che si è visto nei novanta minuti.

Tornando al portiere francese però, ha vissuto senza dubbio una delle sue serate peggiori considerando l'importanza della partita e di conseguenza il peso del suo errore. Non il primo della sua stagione, probabilmente il più "grave".

L'articolo prosegue qui sotto

Maignan è diventato capitano del Milan e sempre più leader, ma in campo qualcosa non funziona più come prima.