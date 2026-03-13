Maignan giura fedeltà al Milan: "Sarò milanista a vita, Allegri è un top. Grande voglia di rivincita, la fascia da capitano responsabilità e orgoglio"

Nel documentario il portiere racconta anche le motivazioni personali che hanno accompagnato l’inizio della stagione, spiegando come la determinazione sia nata anche dal desiderio di riscatto.
“La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi.”
Il racconto evidenzia il rapporto profondo costruito con il Milan e con l’ambiente rossonero, che secondo Maignan rappresenta un passaggio fondamentale nella sua carriera.
"Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. A volte i tifosi pensano che i giocatori sono così, ma a volte hanno anche loro giorni difficili. Magari capita che un giocatore arrivi alla partita anche con altre cose per la testa. Dentro a questa squadra tutti danno il massimo, anche quando non arrivano i risultati. Serve pazienza, credere nel lavoro".
Maignan rivela un retroscena che lo lega a Zlatan Ibrahimovic:
"Quando sono arrivato il primo anno ho incontrato Ibrahimovic che mi ha salutato e mi ha detto che qui siamo in famiglia. Ho sempre sentito questa cosa. Il Milan vuole dire tante cose. E' Dio che mi ha portato qui, se sono qui è perchè ha programmato il mio percorso qui. Nella vita non c'è fatalità. Sono felice della mia vita, ci sono tante cose positive. Sono un uomo, un padre, un figlio, un amico, un fratello, un compagno di squadra, un giocatore di calcio. Quando si vince è tutto facile, sei il più forte e il più bello, ma è quando le cose non vanno bene che si vede quanto sei forte".