Maignan giura fedeltà al Milan: "Sarò milanista a vita, Allegri è un top. Grande voglia di rivincita, la fascia da capitano responsabilità e orgoglio"

Il mini-documentario ripercorre anche la storia personale di Mike Maignan, dalle difficoltà dell’infanzia fino alla consacrazione ai massimi livelli del calcio internazionale, spiegando come mentalità, disciplina e senso di responsabilità abbiano trasformato il talento in leadership riconosciuta.

"Ho avuto un percorso non facile, ma a casa mia hanno fatto il massimo per darmi il meglio. Mia mamma ha lavorato tanto su di me. Certe cose non si possono dimenticare, sono ricordo che non andranno mai via. Ho cercato di lasciare indietro tutti i problemi, ora mia mamma è felice di me".

Parlando del ruolo di capitano, Maignan spiega:

"Prima di tutto io devo cercare di essere un esempio e di essere il migliore nel mio lavoro. Essere capitano è una responsabilità e sono orgoglioso di esserlo: in un gruppo di venti o trenta giocatori ce n’è solo uno. Non devi recitare un ruolo: devi essere te stesso ed essere un esempio. È quello che cerco di fare ogni giorno, senza abusare della fascia o dello status. Capitano e leader non lo diventi, nasci con una certa mentalità dentro. Si può imparare, ma non è come quelli che nascono con questa cosa dentro. Se mi hanno dato la fascia è per quello che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché mi sentivo già capitano anche senza. Oggi averla è per me un motivo di orgoglio e di responsabilità".