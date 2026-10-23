Maignan e Amorim i responsabili del crollo Milan: il portiere lascia da solo lo stadio, l'allenatore sbaglia ancora formazione

"Non ho avuto tempo di parlare con Maignan, non lo faccio mai con i calciatori in questi momenti. Di certo non possiamo subire rigore su corner e andare in inferiorità numerica, non si possono commettere questi errori soprattutto da parte dei giocatori più esperti", ha spiegato Amorim nel post gara.

Nessun confronto diretto, dunque, tra il tecnico e Maignan, che però ha riconosciuto l'errore e si è scusato con il gruppo prima di lasciare anzitempo lo stadio.

Il portiere francese è infatti salito in anticipo sul pullman, aspettando lì da solo la squadra. A Udine tornerà regolarmente tra i pali, con la speranza che questo rimanga un episodio isolato e che Maignan possa tornare ad essere un surplus per il Milan e non il primo dei problemi.