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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Marco Trombetta

Maignan e Amorim i responsabili del crollo Milan: il portiere lascia da solo lo stadio, l'allenatore sbaglia ancora formazione

Serie A
Milan
AFC Bournemouth vs Milan
AFC Bournemouth
Europa League

La follia di Maignan condiziona totalmente la partita del Milan, ma Amorim ci aveva già messo abbondantemente del suo.

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La serata da incubo del Milan in terra inglese ha principalmente due colpevoli: il primo è Mike Maignan, col suo cartellino rosso senza senso, il secondo è inevitabilmente Amorim.

Due che dovrebbero essere i punti di riferimenti rossoneri, sono stati la prima causa del crollo.

  • AMORIM SBAGLIA TUTTO

    Era già successo col Benfica ed è successo nuovamente col Bournemouth.

    Il turnover di Amorim in Europa, anche se necessario, non paga. Vero che stavolta mancavano anche Chukwueze e Ramos, ma la formazione iniziale schierata dal tecnico portoghese si è rivelata un autentico disastro.

    Così come non paga l'insistenza su Loftus-Cheek ed Estupinan, sempre difesi da Amorim, ma ancora una volta fuori contesto, così come Jashari. L'undici titolare totalmente rivoluzionato non fa bene a nessuno, nemmeno al povero Cisse che si è ritrovato a lottare contro i mulini a vento nel deserto.

  • SE ANCHE MAIGNAN TRADISCE IL MILAN...

    Il Bournemouth, infatti, mette le cose in chiaro sin da subito e domina il Milan dal minuto zero.

    Frustrazione ed impotenza si mescolano in un cocktail di nervosismo che sfocia nella follia di Maignan, che dopo 27 minuti si fa espellere e regala un rigore al Bournemouth per aver messo le mani in faccia ad Adams.

    Da uno come lui, in un momento del genere, ci si aspetta che dia l'esempio e guidi la squadra, invece Maignan è stato il primo a farsi risucchiare dal vortice della negatività e questo non è certamente un bel segnale per un Milan già a corto di leader.

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  • VIA DA SOLO DALLO STADIO

    "Non ho avuto tempo di parlare con Maignan, non lo faccio mai con i calciatori in questi momenti. Di certo non possiamo subire rigore su corner e andare in inferiorità numerica, non si possono commettere questi errori soprattutto da parte dei giocatori più esperti", ha spiegato Amorim nel post gara.

    Nessun confronto diretto, dunque, tra il tecnico e Maignan, che però ha riconosciuto l'errore e si è scusato con il gruppo prima di lasciare anzitempo lo stadio.

    Il portiere francese è infatti salito in anticipo sul pullman, aspettando lì da solo la squadra. A Udine tornerà regolarmente tra i pali, con la speranza che questo rimanga un episodio isolato e che Maignan possa tornare ad essere un surplus per il Milan e non il primo dei problemi.

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  • LA DIFESA DI MAIGNAN

    Il francese ha poi affidato al suo profilo Instagram la risposta alle critiche.

    “Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona. Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media”.

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