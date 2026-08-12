Maignan in Arabia Saudita, cosa c'è di vero sull'Al Nassr: la posizione del Milan, la volontà del portiere e l'incontro con Cardinale

Doveva essere il 12 agosto, poi si è parlato anche di un possibile arrivo il 14, ma alla fine sarà il giorno 16 quello in cui il capitano Mike Maignan si riunirà al mondo Milan in quel di Milanello per cominciare la sua parte di preparazione in vista del primo impegno ufficiale, che arriverà durante il weekend successivo per la prima di campionato e la trasferta contro il Torino di Ignazio Abate.
Una sola settimana: questo è il tempo che Maignan avrà a disposizione per mettersi a disposizione di Ruben Amorim e pensare di poter difendere i pali per la prima partita della stagione di Serie A.
Un tempo breve? Sicuramente. Sufficiente per prepararsi? Difficile. Ma le questioni di campo le lasceremo per quando il francese tornerà a varcare i cancelli del centro sportivo rossonero. Ora c'è un "mal di pancia" e alcune dinamiche di mercato che sono da analizzare.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.