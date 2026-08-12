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Maignan MilanGetty Images
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Maignan in Arabia Saudita, cosa c'è di vero sull'Al Nassr: la posizione del Milan, la volontà del portiere e l'incontro con Cardinale

Calciomercato
Serie A
Milan
Al Nassr FC
M. Maignan

Il portiere francese rientrerà in ritardo assieme al connazionale Rabiot e le voci sul suo futuro non si spengono: cosa sta succedendo e qual è la volontà delle parti coinvolte.

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Doveva essere il 12 agosto, poi si è parlato anche di un possibile arrivo il 14, ma alla fine sarà il giorno 16 quello in cui il capitano Mike Maignan si riunirà al mondo Milan in quel di Milanello per cominciare la sua parte di preparazione in vista del primo impegno ufficiale, che arriverà durante il weekend successivo per la prima di campionato e la trasferta contro il Torino di Ignazio Abate.

Una sola settimana: questo è il tempo che Maignan avrà a disposizione per mettersi a disposizione di Ruben Amorim e pensare di poter difendere i pali per la prima partita della stagione di Serie A.

Un tempo breve? Sicuramente. Sufficiente per prepararsi? Difficile. Ma le questioni di campo le lasceremo per quando il francese tornerà a varcare i cancelli del centro sportivo rossonero. Ora c'è un "mal di pancia" e alcune dinamiche di mercato che sono da analizzare.


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  • UN'ESTATE DIFFICILE

    Partiamo, però, davvero dall'inizio.

    Non è stata un'estate semplice per Maignan: dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e l'addio del preparatore dei portieri Claudio Filippi, l'universo attorno all'estremo difensore francese è mutato d'improvviso. Le prime voci sul suo malcontento sono state immediatamente sedate dalla rivoluzione di Gerry Cardinale e dalla presenza del nuovo tecnico Ruben Amorim che hanno immediatamente ribadito la fiducia e la centralità del capitano rossonero nel nuovo progetto Milan.

    D'altronde, sin da gennaio, anche se con interpreti diversi, i rossoneri avevano blindato Maignan con un nuovo contratto sino al 30 giugno 2031 a 5 milioni netti più bonus per arrivare sino a 7. E così, Maignan ha avuto modo di concentrarsi sui Mondiali, dov'è arrivato un quarto posto e una cocente sconfitta in semifinale con la Spagna.

    Le vacanze sono state meritate e sono state anche prolungate di quattro giorni, generando un malcontento nei tifosi già dubbiosi e infastiditi dall'assenza al funerale dell'eterno capitano Franco Baresi.

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  • LA VERITA' SULL'AL NASSR

    E allora eccoci qui nuovamente a parlare di mercato e di un possibile addio da parte del capitano del Milan.

    Dopo i contatti che c'erano stati in passato (prima del rinnovo) con la Juventus e all'interessamento da parte del Chelsea, la nuova pretendente per Maignan arriva dalla Saudi Pro League e si chiama Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo.

    Ma qual è la verità?

    L'Al Nassr, chiaramente, gradirebbe l'inserimento in organico di un estremo difensore come il titolare della Nazionale Francese, ma allo stato attuale dei fatti - come riporta anche Fabrizio Romano - il club saudita non cerca portieri e non è su Mike Maignan. Le dinamiche del calciomercato sono infinite e rimane possibile che da qui, alla fine del mercato, gli scenari possano cambiare, ma ora questa è la situazione.

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  • LA POSIZIONE DEL MILAN

    Anche perché vanno chiariti due aspetti fondamentali di questa vicenda.

    In primis, la posizione del Milan: tutte le scelte che sono state intraprese in questi giorni - compresa quella del prolungamento delle vacanze richiesto, saltando l'ultimo impegno amichevole contro il Manchester United - sono arrivate di comune accordo fra il club e Maignan.

    Va considerato anche il valore tecnico che il portiere assume per il Milan di Amorim: Maignan è il capitano, è l'estremo difensore titolare dei rossoneri e ha un valore assoluto che ha pochi eguali nel panorama mondiale.

    Alle giuste cifre, tutti i giocatori della rosa del Milan possono essere sacrificati sull'altare del mercato, ma è chiaro come il club di Via Aldo Rossi non intenda - a meno di offerte irrifiutabili o di proposte astronomiche - cedere il giocatore in queste ultime settimane di agosto. Il tempo per pensare, analizzare, andare alla ricerca e poi all'assalto di un altro portiere sarebbe limitato e il Milan non ha intenzione di correre rischi. Valutazione di Maignan, in ogni caso? Si prenda Leao e si fotocopi la cifra minima per sedersi a trattare un'eventuale cessione, operazione che non è comunque mai stata attivata poiché nessuna società si è mai presentata dal Milan con una proposta concreta.

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  • LA VOLONTA' DI MAIGNAN

    Infine, quale sarà l'umore di Maignan una volta rientrato a Milanello?

    E' ancora complesso ipotizzarlo: il Milan confida nella sua voglia di rivalsa, nella sua leadership e nella volontà di riscattare una stagione che non è stata all'altezza delle aspettative di nessuno.

    Ci sarà, senz'altro, da ritrovare un bagaglio di motivazioni utili per determinare in positivo l'annata rossonera, chiamata a riscattare la stagione precedente. Se prima del suo rinnovo, si poteva ipotizzare una sua cessione (o addirittura un suo addio a parametro zero), ecco che il rinnovo - al di là di tutto - ha cambiato le carte in tavola, ponendo il club in una posizione di forza sul mercato.

    Determinante, in ogni caso, saranno i pensieri che orbitano nella testa di Maignan: quali sono e che risvolti avranno? Dal 16 agosto, si saprà qualcosa in più.

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  • INCONTRO CON CARDINALE

    Anche perché dopo quella data (quindi settimana prossima, ndr), come raccolto e raccontato da MilanNews, è previsto un colloquio Maignan-Cardinale: il colloquio servirà alla proprietà per ribadire la sua fiducia al portiere e capitano, oltre che la centralità in questo nuovo progetto. Sarà anche una modalità per ascoltare e mettersi in dialogo con il portiere francese.

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