Maignan in Arabia Saudita, cosa c'è di vero sull'Al Nassr: la posizione del Milan, la volontà del portiere e l'incontro con Cardinale

Partiamo, però, davvero dall'inizio.

Non è stata un'estate semplice per Maignan: dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e l'addio del preparatore dei portieri Claudio Filippi, l'universo attorno all'estremo difensore francese è mutato d'improvviso. Le prime voci sul suo malcontento sono state immediatamente sedate dalla rivoluzione di Gerry Cardinale e dalla presenza del nuovo tecnico Ruben Amorim che hanno immediatamente ribadito la fiducia e la centralità del capitano rossonero nel nuovo progetto Milan.

D'altronde, sin da gennaio, anche se con interpreti diversi, i rossoneri avevano blindato Maignan con un nuovo contratto sino al 30 giugno 2031 a 5 milioni netti più bonus per arrivare sino a 7. E così, Maignan ha avuto modo di concentrarsi sui Mondiali, dov'è arrivato un quarto posto e una cocente sconfitta in semifinale con la Spagna.

Le vacanze sono state meritate e sono state anche prolungate di quattro giorni, generando un malcontento nei tifosi già dubbiosi e infastiditi dall'assenza al funerale dell'eterno capitano Franco Baresi.