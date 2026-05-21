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Harry Maguire England 2026Getty
Leonardo Gualano

Maguire annuncia la sua esclusione dalla lista dei convocati dell'Inghilterra per i Mondiali: "Sono scioccato e deluso"

Coppa del Mondo
Inghilterra

Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha anticipato che non farà parte del gruppo della Nazionale inglese che prenderà parte ai Mondiali.

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Tra le Nazionali che si presenteranno ai blocchi di partenza dei prossimi Mondiali, l'Inghilterra è certamente una di quelle che va considerata tra le grandi favorite.

La rappresentativa dei Tre Leoni, dopo due secondi posti consecutivi agli Europei e dopo essersi fermata ai quarti di finale di Qatar 2022, punta ora a riportare a casa quel titolo di campione del mondo che insegue ormai dal 1966.

Thomas Tuchel potrà contare su un gruppo di primissimo livello del quale non farà parte Harry Maguire.

A confermare l'esclusione dalla lista dei convocati è stato lo stesso difensore del Manchester United.

  • LISTA ANCORA DA ANNUNCIARE

    Tuchel non ha ancora annunciato la lista definitiva dei suoi convocati per i Mondiali del 2026, ma talkSPORT, nelle scorse ore, ha già annunciato che in essa non comparirà il nome di Maguire.

    Il difensore del Manchester United non è dunque riuscito a convincere il suo commissario tecnico, nonostante sia stato convocato per le ultime due amichevoli giocate a marzo contro Uruguay e Giappone.

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  • "SONO SCIOCCATO"

    Dopo le anticipazioni di talkSPORT, a confermare di fatto la sua mancata partecipazione ai prossimi Mondiali è stato lo stesso Maguire attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

    "Ero convinto di poter dare un contributo importante alla mia Nazionale quest'estate, dopo la stagione che ho disputato. Sono rimasto scioccato e profondamente deluso dalla decisione. Non c'è niente che abbia amato di più che rappresentare il mio Paese in questi anni. Auguro ai giocatori tutto il meglio per questa estate."

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  • VENERDÌ I 26 DI TUCHEL

    Thomas Tuchel annuncerà la lista ufficiale dei suoi ventisei convocati per i prossimi Mondiali nel corso della mattinata di venerdì 22 maggio.

    Vista la quantità di giocatori a disposizione, è probabile che il commissario tecnico della Nazionale inglese abbia deciso per altre esclusioni eccellenti.

    L'Inghilterra giocherà due amichevoli di preparazione ai Mondiali contro Nuova Zelanda e Costa Rica, per poi affrontare nel Gruppo L della fase a gironi, a partire dal prossimo 17 giugno, Croazia, Ghana e Panama.

  • UN PILASTRO DELLA NAZIONALE INGLESE

    Maguire, che è stato protagonista di un'ottima stagione con il Manchester United, negli ultimi dieci anni è stato uno dei pilastri della Nazionale inglese.

    Dal 2017 in poi ha infatti totalizzato 66 presenze con 7 goal, prendendo parte ai Mondiali del 2018 e del 2022 e saltando i recenti Europei del 2024 a causa di un infortunio.

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