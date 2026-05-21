Maguire annuncia la sua esclusione dalla lista dei convocati dell'Inghilterra per i Mondiali: "Sono scioccato e deluso"

Tra le Nazionali che si presenteranno ai blocchi di partenza dei prossimi Mondiali, l'Inghilterra è certamente una di quelle che va considerata tra le grandi favorite.
La rappresentativa dei Tre Leoni, dopo due secondi posti consecutivi agli Europei e dopo essersi fermata ai quarti di finale di Qatar 2022, punta ora a riportare a casa quel titolo di campione del mondo che insegue ormai dal 1966.
Thomas Tuchel potrà contare su un gruppo di primissimo livello del quale non farà parte Harry Maguire.
A confermare l'esclusione dalla lista dei convocati è stato lo stesso difensore del Manchester United.