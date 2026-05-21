Maguire annuncia la sua esclusione dalla lista dei convocati dell'Inghilterra per i Mondiali: "Sono scioccato e deluso"

Dopo le anticipazioni di talkSPORT, a confermare di fatto la sua mancata partecipazione ai prossimi Mondiali è stato lo stesso Maguire attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

"Ero convinto di poter dare un contributo importante alla mia Nazionale quest'estate, dopo la stagione che ho disputato. Sono rimasto scioccato e profondamente deluso dalla decisione. Non c'è niente che abbia amato di più che rappresentare il mio Paese in questi anni. Auguro ai giocatori tutto il meglio per questa estate."