Assim Madibo è diventato a suo malgrado protagonista inatteso dei Mondiali.
Suo il fallo che ha causato il gravissimo infortunio di Ismael Koné, che si è fratturato tibia e perone della gamba sinistra.
Le immagini della sua sincera disperazione hanno però lasciato il segno: Madibo era inconsolabile, non riusciva a pensare ad altro, a quel fallo che rischia di condizionare la carriera di un collega e che ha messo fine ai suoi Mondiali.
Madibo sconvolto dopo l'infortunio di Koné: la sua disperazione è già una delle immagini simbolo dei Mondiali
Assim Madibo è diventato a suo malgrado protagonista inatteso dei Mondiali.
LA DISPERAZIONE DI MADIBO
Gli occhi persi nel vuoto, il peso enorme della responsabilità di ciò che era appena successo.
Il fallo di Madibo su Koné non è così brutto nella dinamica, ma le conseguenze sono terribili.
Il centrocampista del Sassuolo si frattura tibia e perone della gamba sinistra. Madibo viene espulso e da quel momento è inconsolabile.
TOTALMENTE SOTTO SHOCK
Appena Madibo si è reso conto della gravità dell'infortunio di Koné si è messo subito le mani in testa e a stento ha trattenuto le lacrime.
Attaccato dagli avversari, che lo accusavano per l'intervento sconsiderato, confortato dai compagni. Ma lui non riusciva a pensare ad altro.
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LE SCUSE PUBBLICHE NELLO SPOGLIATOIO
Al termine della partita, come raccontato dal ct canadese Marsch, Madibo è corso dritto nello spogliatoio del Canada per sincerarsi delle condizioni di Koné e chiudere scusa pubblicamente al giocatore e a tutta la squadra avversaria.
Un momento di grande sport e umanità. Di sicuro Ismael Koné non dimenticherà mai Canada-Qatar, ma neppure Madibo.