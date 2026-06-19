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Madibo Canada QatarGetty Images
Marco Trombetta

Madibo sconvolto dopo l'infortunio di Koné: la sua disperazione è già una delle immagini simbolo dei Mondiali

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Canada vs Qatar
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Il centrocampista del Qatar e autore del fallo che ha causato il gravissimo infortunio di Koné era letteralmente sotto shock.

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Assim Madibo è diventato a suo malgrado protagonista inatteso dei Mondiali.

Suo il fallo che ha causato il gravissimo infortunio di Ismael Koné, che si è fratturato tibia e perone della gamba sinistra.

Le immagini della sua sincera disperazione hanno però lasciato il segno: Madibo era inconsolabile, non riusciva a pensare ad altro, a quel fallo che rischia di condizionare la carriera di un collega e che ha messo fine ai suoi Mondiali.

  • LA DISPERAZIONE DI MADIBO

    Gli occhi persi nel vuoto, il peso enorme della responsabilità di ciò che era appena successo.

    Il fallo di Madibo su Koné non è così brutto nella dinamica, ma le conseguenze sono terribili.

    Il centrocampista del Sassuolo si frattura tibia e perone della gamba sinistra. Madibo viene espulso e da quel momento è inconsolabile.

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  • TOTALMENTE SOTTO SHOCK

    Appena Madibo si è reso conto della gravità dell'infortunio di Koné si è messo subito le mani in testa e a stento ha trattenuto le lacrime.

    Attaccato dagli avversari, che lo accusavano per l'intervento sconsiderato, confortato dai compagni. Ma lui non riusciva a pensare ad altro.

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  • LE SCUSE PUBBLICHE NELLO SPOGLIATOIO

    Al termine della partita, come raccontato dal ct canadese Marsch, Madibo è corso dritto nello spogliatoio del Canada per sincerarsi delle condizioni di Koné e chiudere scusa pubblicamente al giocatore e a tutta la squadra avversaria.

    Un momento di grande sport e umanità. Di sicuro Ismael Koné non dimenticherà mai Canada-Qatar, ma neppure Madibo.

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