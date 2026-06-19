Madibo sconvolto dopo l'infortunio di Koné: la sua disperazione è già una delle immagini simbolo dei Mondiali

Assim Madibo è diventato a suo malgrado protagonista inatteso dei Mondiali.



Suo il fallo che ha causato il gravissimo infortunio di Ismael Koné, che si è fratturato tibia e perone della gamba sinistra.



Le immagini della sua sincera disperazione hanno però lasciato il segno: Madibo era inconsolabile, non riusciva a pensare ad altro, a quel fallo che rischia di condizionare la carriera di un collega e che ha messo fine ai suoi Mondiali.