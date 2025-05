Macchina da goal Barcellona: 167 reti realizzate in stagione tra tutte le competizioni

Il Barcellona di Flick ha una capacità incredibile di trovare la via del goal: sono ben 167 le reti realizzati tra tutte le competizione in stagione.

La Liga a un passo, la Copa del Rey e la Supercoppa spagnola già in bacheca a l’amaro in bocca per la fine del cammino in Champions League, coinciso con l’eliminazione in semifinale per mano dell’Inter.

Il Barcellona di Hansi Flick ha basato i suoi successi stagionali sull’incredibile facilità di trovare la via del goal: ben 167 reti realizzate in questa annata sportiva e con tre gare di Liga ancora da disputare. Numeri davvero pazzeschi.

E poco cambia tra una competizione e l’altra: i blaugrana segnano tanto, tantissimo, sia in campo nazionale che europeo e contro qualsiasi squadra. Una attacco super quello del Barcellona, ma è tutto il sistema di gioco a essere improntato sul realizzare un goal in più rispetto agli avversari.