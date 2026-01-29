Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3, pagelle e tabellino: Italiano cala il tris con Rowe, Orsolini e Pobega e chiude al 10° posto, rossoblù ai playoff

Il Bologna chiude in grande stile la sua League Phase di Europa League: sul campo neutro serbo la squadra di Italiano domina il Maccabi Tel Aviv e porta a casa un convincente 3-0, coronando una prova autoritaria e ricca di qualità. A firmare il successo Rowe, Orsolini e Pobega, protagonisti di una serata a senso unico, ma che non è bastata ai felsinei per evitare i playoff e volare direttamente agli ottavi di finale.

I rossoblù di Italiano partono forte, sfiorano due volte il goal con Orsolini e Zortea e vedono annullata una rete per fuorigioco proprio al numero 7.

Il Maccabi reagisce e spreca una chance enorme con Ben Harush, prima del vantaggio emiliano al 35’: Malika respinge male un tiro di Moro e Rowe è il più rapido a insaccare.

Nel finale gli israeliani mancano il pari con Andrade, mentre Malika tiene in partita i suoi con due interventi decisivi su Ferguson e Castro.

Nella ripresa i rossoblù ripartono a ritmi altissimi e trovano subito il raddoppio: Zortea pesca in verticale Orsolini, che salta l’uomo con una finta, si apre il mancino e incrocia sul primo palo battendo Melika per lo 0-2.

Il Bologna continua a spingere, ancora con un inesauribile Zortea: prima serve un pallone invitante a Bernardeschi, che svirgola da buona posizione, poi si procura un rigore al 75’ che il VAR annulla per caduta accentuata.

Nel finale i felsinei sfiorano più volte il tris: Cambiaghi impegna Melika con un sinistro potente, Dallinga non trova la deviazione vincente su cross di Miranda e lo stesso terzino calcia forte dal limite, trovando ancora i riflessi del portiere.

Il 3-0 definitivo arriva in pieno recupero: Cambiaghi strappa sulla fascia, appoggia all’indietro per Ferguson e una deviazione fa arrivare il pallone a Pobega, che di sinistro appoggia comodamente in rete.