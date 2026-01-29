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FBL-EUR-C3-MACCABI-BOLOGNAAFP
Alessandro De Felice

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3, pagelle e tabellino: Italiano cala il tris con Rowe, Orsolini e Pobega e chiude al 10° posto, rossoblù ai playoff

Europa League
Maccabi Tel Aviv vs Bologna
Maccabi Tel Aviv
Bologna

Grande prova degli uomini di Italiano, che nel neutro di Novi Sad superano il Maccabi Tel Aviv con un netto 3-0 e chiudono la League Phase al decimo posto: a segno Rowe, Orsolini e Pobega in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto.

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Il Bologna chiude in grande stile la sua League Phase di Europa League: sul campo neutro serbo la squadra di Italiano domina il Maccabi Tel Aviv e porta a casa un convincente 3-0, coronando una prova autoritaria e ricca di qualità. A firmare il successo Rowe, Orsolini e Pobega, protagonisti di una serata a senso unico, ma che non è bastata ai felsinei per evitare i playoff e volare direttamente agli ottavi di finale.

I rossoblù di Italiano partono forte, sfiorano due volte il goal con Orsolini e Zortea e vedono annullata una rete per fuorigioco proprio al numero 7. 

Il Maccabi reagisce e spreca una chance enorme con Ben Harush, prima del vantaggio emiliano al 35’: Malika respinge male un tiro di Moro e Rowe è il più rapido a insaccare.

Nel finale gli israeliani mancano il pari con Andrade, mentre Malika tiene in partita i suoi con due interventi decisivi su Ferguson e Castro.

Nella ripresa i rossoblù ripartono a ritmi altissimi e trovano subito il raddoppio: Zortea pesca in verticale Orsolini, che salta l’uomo con una finta, si apre il mancino e incrocia sul primo palo battendo Melika per lo 0-2. 

Il Bologna continua a spingere, ancora con un inesauribile Zortea: prima serve un pallone invitante a Bernardeschi, che svirgola da buona posizione, poi si procura un rigore al 75’ che il VAR annulla per caduta accentuata.

Nel finale i felsinei sfiorano più volte il tris: Cambiaghi impegna Melika con un sinistro potente, Dallinga non trova la deviazione vincente su cross di Miranda e lo stesso terzino calcia forte dal limite, trovando ancora i riflessi del portiere. 

Il 3-0 definitivo arriva in pieno recupero: Cambiaghi strappa sulla fascia, appoggia all’indietro per Ferguson e una deviazione fa arrivare il pallone a Pobega, che di sinistro appoggia comodamente in rete.

  • PAGELLE MACCABI TEL AVIV

    MACCABI TEL AVIV (3-5-2): Melika 5; Ben Hamo 5,5 (79' Shahar 6), Heitor 5,5, Shlomo 5 (51' Asante 5); Ben Harosh 4, Andrade 6 (51' Varela 5,5), Lederman 5, Sissokho 6, Revivo 4,5; Dor Peretz 5,5 (79' Davida sv), Madmon 5 (67' Ben Simon 6). All. Romann.

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  • PAGELLE BOLOGNA

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 7, Vitik 7, Casale 7, Miranda 7; Freuler 6,5, Moro 6,5 (85' Pobega 6,5); Orsolini 7,5 (69' Cambiaghi 6,5), Ferguson 6 (85' Odgaard sv), Rowe 7,5 (53' Bernardeschi 7); Castro 5,5 (69' Dallinga 5). All. Italiano.

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  • TABELLINO MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA

    Marcatori: 35' Rowe (B), 47' Orsolini (B), 94', Pobega (B)

    MACCABI TEL AVIV (3-5-2): Melika 5; Ben Hamo 5,5 (79' Shahar 6), Heitor 5,5, Shlomo 5 (51' Asante 5); Ben Harosh 4, Andrade 6 (51' Varela 5,5), Lederman 5, Sissokho 6, Revivo 4,5; Dor Peretz 5,5 (79' Davida sv), Madmon 5 (67' Ben Simon 6). All. Romann.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 7, Vitik 7, Casale 7, Miranda 7; Freuler 6,5, Moro 6,5 (85' Pobega 6,5); Orsolini 7,5 (69' Cambiaghi 6,5), Ferguson 6 (85' Odgaard sv), Rowe 7,5 (53' Bernardeschi 7); Castro 5,5 (69' Dallinga 5). All. Italiano.

    Arbitro: Kikacheishvili

    Ammoniti: Shlomo (M)

    Espulsi:

Serie A
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