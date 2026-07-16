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Messi Argentina 2016Getty Images
Marco Trombetta

Ma vi ricordate quando Messi lasciò l'Argentina? Sembra incredibile ma 10 anni dopo, nello stesso stadio, può chiudere il cerchio

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Spagna vs Argentina
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L. Messi

Successe dopo la finale di Copa America persa nel 2016: "Avrei voluto regalare un titolo all'Argentina, ma non ce l'ho fatta". Oggi sembra davvero incredibile.

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Oggi Leo Messi va per la conquista del suo secondo Mondiale con l'Argentina, tra l'altro consecutivo. Un'impresa storica e soprattutto incredibile se pensiamo a quello che successe 10 anni fa, proprio negli Stati Uniti.

Era il giugno del 2016 e Leo Messi, dopo l'ennesima delusione, decise clamorosamente di dire addio alla Nazionale argentina.

  • LEO DICE BASTA DOPO L'ENNESIMA FINALE PERSA

    Tre finali perse in tre anni con l'Argentina: quella dei Mondiali 2014 e le due consecutive di Copa America nel 2015 e appunto 2016.

    Ed è proprio l'ultima, conclusa con un rigore decisivo sbagliato nella serie contro il Cile (che aveva battuto la Seleccion già un anno prima), che Messi decide di dire basta con la Nazionale, ad appena 29 anni.

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  • Messi Copa America 2016Getty Images

    "HO FATTO QUELLO CHE POTEVO, LA MIA DECISIONE E' PRESA"

    Una delusione tremenda, troppo da sopportare anche per un simbolo come Leo Messi.

    “E’ un momento duro per me e per tutta la squadra. Avrei voluto tanto portare un titolo di campione in Argentina, me ne vado senza esserci riuscito.

    Ho fatto tutto quello che potevo, abbiamo perso una finale ancora una volta, mi fa male, per di più ai rigori. La mia decisione è presa”.

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  • IL DIETROFRONT CHE CAMBIA LA STORIA

    La decisione sembra definitiva, ma poi l'amore di Messi per l'Argentina è troppo.

    Qualche mese dopo Messi parla con il nuovo ct Bauza e ci ripensa. Vuole rimettersi a disposizione.

    Torna in Nazionale e riscrive totalmente una storia che sembrava finita nel modo peggiore.

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  • "VOGLIO RISOLVERE I PROBLEMI DEL CALCIO ARGENTINO"

    Leo Messi fa una promessa, quella di "risolvere i problemi del calcio argentino". Un obiettivo, una missione.

    "Non voglio causare nessun danno, piuttosto in passato ho sempre cercato di fare l’opposto e aiutare in ogni modo possibile. Ci sono tante cose da risolvere nel calcio argentino e io voglio provare a dare una mano da dentro piuttosto che criticare stando fuori.

    La notte della finale persa col Cile per la mia testa sono passate tante cose e ho sinceramente pensato di lasciare la nazionale ma il mio amore per il mio Paese e questa maglia è troppo grande. Ringrazio tutti coloro che volevano che continuassi a giocare in nazionale. Spero di poter dar loro qualcosa di cui gioire in tempi brevi".

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  • Messi gfxGOAL

    E ORA, NELLO STESSO STADIO, PUO' CHIUDERE IL CERCHIO

    Messi disse addio all'Argentina dieci anni fa al MetLife Stadium di New York dopo la finale di Copa America persa col Cile.

    Oggi, dieci anni dopo, proprio in quello stesso stadio, si gioca un'altra finale, quella che potrà permettergli di superare un Dio del calcio e del suo popolo come Maradona, chiudendo definitivamente il cerchio.

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