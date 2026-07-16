Leo Messi fa una promessa, quella di "risolvere i problemi del calcio argentino". Un obiettivo, una missione.

"Non voglio causare nessun danno, piuttosto in passato ho sempre cercato di fare l’opposto e aiutare in ogni modo possibile. Ci sono tante cose da risolvere nel calcio argentino e io voglio provare a dare una mano da dentro piuttosto che criticare stando fuori.

La notte della finale persa col Cile per la mia testa sono passate tante cose e ho sinceramente pensato di lasciare la nazionale ma il mio amore per il mio Paese e questa maglia è troppo grande. Ringrazio tutti coloro che volevano che continuassi a giocare in nazionale. Spero di poter dar loro qualcosa di cui gioire in tempi brevi".