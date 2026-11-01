Ma questo Milan è già da Scudetto? L'obiettivo di Cardinale e le parole di Amorim dopo il derby: "Qui sembrava un cimitero, le persone non sono stupide"

Come detto sopra a riportare un po' tutti sul pianeta terra dopo il derby è stato Ruben Amorim.

Il tecnico, ovviamente soddisfatto per la gara della sua squadra, ha però ricordato come il percorso del Milan verso la vittoria sia ancora lungo e ricco di insidie.

"Quello che diceva Cardinale è che l'obiettivo è sì lo Scudetto, ma è importante vincere queste partite per far capire ai tifosi che le cose non cambieranno in un mese, due mesi o un anno. Dobbiamo affrontare un percorso: non puoi prendere un allenatore, cambiare tutti i giocatori e avere una nuova rosa ogni volta.

Voglio dire che la situazione non cambierà dall'oggi al domani. Lo Scudetto è possibile? Non lo so quando, ma dobbiamo essere molto onesti con i tifosi, e so che le persone non sono stupide, le persone capiscono e sanno in che momento di crescita è questa squadra e questo club" ha dichiarato l'allenatore a 'Sky Sport'.

Amorim infine ha ricordato la sconfitta casalinga contro il Bologna e il clima che si respirava poche ore prima del derby: "Due giorni fa, qui intorno, sembrava di essere in un cimitero, a un funerale: tutti pensavano che sarebbe finita male. Oggi, invece, la gente parla già di scudetto, come se fosse cambiato tutto. È stata semplicemente un'ottima serata, tre punti guadagnati, così come ne abbiamo persi tre contro il Bologna".