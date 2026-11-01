Ma questo Milan è già da Scudetto? L'obiettivo di Cardinale e le parole di Amorim dopo il derby: "Qui sembrava un cimitero, le persone non sono stupide"

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Il Milan ha vinto un altro derby dominando l'Inter fin dai primissimi minuti. Ovvio quindi che dopo il fischio finale di Guida sabato sera in casa rossonera sia scoppiato l'entusiasmo.
Un entusiasmo che ha fatto dimenticare rapidamente a molti quanto era accaduto solo qualche giorno prima, quando il Bologna di Palladino aveva strapazzato la squadra di Ruben Amorim infliggendogli la prima sconfitta in campionato.
E così, mentre Cardinale lasciava San Siro commosso per la grande prestazione e definiva i suoi giocatori "vincenti", proprio il tecnico portoghese ha cercato di riportare tutti alla realtà quando gli è stato chiesto se il suo Milan sia già pronto per puntare allo Scudetto in questa stagione.
Ma dove possono arrivare realisticamente i rossoneri?