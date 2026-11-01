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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Ma questo Milan è già da Scudetto? L'obiettivo di Cardinale e le parole di Amorim dopo il derby: "Qui sembrava un cimitero, le persone non sono stupide"

Serie A
Milan

La bellissima vittoria ottenuta nel derby ha riportato entusiasmo al Milan dove si torna a pronunciare la parola Scudetto, grande obiettivo di Gerry Cardinale. Amorim però ricorda il post Bologna: "Qui era un cimitero, le persone non sono stupide".

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Il Milan ha vinto un altro derby dominando l'Inter fin dai primissimi minuti. Ovvio quindi che dopo il fischio finale di Guida sabato sera in casa rossonera sia scoppiato l'entusiasmo.

Un entusiasmo che ha fatto dimenticare rapidamente a molti quanto era accaduto solo qualche giorno prima, quando il Bologna di Palladino aveva strapazzato la squadra di Ruben Amorim infliggendogli la prima sconfitta in campionato.

E così, mentre Cardinale lasciava San Siro commosso per la grande prestazione e definiva i suoi giocatori "vincenti", proprio il tecnico portoghese ha cercato di riportare tutti alla realtà quando gli è stato chiesto se il suo Milan sia già pronto per puntare allo Scudetto in questa stagione.

Ma dove possono arrivare realisticamente i rossoneri?

  • LA CRESCITA DEL DIAVOLO

    Anche l'anno scorso il Milan era partito benissimo e sembrava in grado di giocarsi lo Scudetto con l'Inter. Poi il crollo improvviso nel girone di ritorno fino al dramma sportivo della clamorosa sconfitta casalinga contro il Cagliari all'ultima giornata che è costata il quarto posto.

    Rispetto ad allora però questo Milan gioca decisamente meglio. E in alcune partite ha impressionato per qualità e intensità. Contro l'Atalanta, ad esempio, per più di un'ora la squadra di Amorim era stata praticamente perfetta.

    Nel derby i rossoneri hanno fatto addirittura meglio colpendo l'Inter due volte nel giro di dieci minuti e poi controllando piuttosto agevolmente la reazione nerazzurra, prima di assestare il colpo del k.o con la punizione di Moreira.

    La sensazione insomma è che questo Milan sia in continua crescita anche perché Amorim sta trovando il suo undici tipo.

  • LEADER E GIOVANI: UN MIX VINCENTE

    Il grande protagonista contro l'Inter è stato sicuramente Diego Moreira, che a soli ventidue anni si sta velocemente prendendo il Milan.

    Splendido l'assist per il vantaggio di Pulisic dopo una manciata di minuti e geniale l'intuizione da corner che ha trovato Rabiot tutto solo nell'area nerazzurra. Per non parlare della punizione del definitivo 3-1 pennellata alle spalle del Pepo Martinez.

    Ma grande merito della vittoria rossonera va anche alla difesa dove, oltre ai soliti Gila (schierato terzino destro) e Pavlovic, hanno brillato anche De Winter e Diawara. Tanto che il primo in particolare è stato esaltato da Amorim che lo ha definito il migliore sui cross.

    In tutto questo la crescita del Milan ruota intorno a leader riconosciuti, in campo e fuori. Stiamo ovviamente parlando di Luka Modric, padrone assoluto del centrocampo, e del solito Adrien Rabiot che è andato sempre a segno nelle ultime quattro giocate in campionato.

    E che dire di Pulisic? L'americano, fresco di rinnovo, è tornato fondamentale come nella prima parte della scorsa stagione. Senza ovviamente dimenticare l'altro giovane talento rossonero Cisse, capace di farsi trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa.

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  • IL SOGNO DI CARDINALE

    Gerry Cardinale, sempre più vicino al suo Milan, dopo il derby ha lasciato San Siro visibilmente emozionato per quanto appena visto sul campo dai suoi ragazzi.

    "Notte incredibile. Ogni tre giorni a giocare una partita, superando gli infortuni, riavendo la nostra squadra al completo... Guardate questi ragazzi, questi ragazzi sono dei vincenti. Mi viene da piangere. È fantastico. La migliore serata. Ci costruiremo sopra" ha dichiarato a 'TeleLombardia'.

    E ancora: "Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. Sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada”.

    Ma quanto tempo occorrerà al Milan per tornare a vincere?

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  • IL REALISMO DI AMORIM

    Come detto sopra a riportare un po' tutti sul pianeta terra dopo il derby è stato Ruben Amorim.

    Il tecnico, ovviamente soddisfatto per la gara della sua squadra, ha però ricordato come il percorso del Milan verso la vittoria sia ancora lungo e ricco di insidie.

    "Quello che diceva Cardinale è che l'obiettivo è sì lo Scudetto, ma è importante vincere queste partite per far capire ai tifosi che le cose non cambieranno in un mese, due mesi o un anno. Dobbiamo affrontare un percorso: non puoi prendere un allenatore, cambiare tutti i giocatori e avere una nuova rosa ogni volta.

    Voglio dire che la situazione non cambierà dall'oggi al domani. Lo Scudetto è possibile? Non lo so quando, ma dobbiamo essere molto onesti con i tifosi, e so che le persone non sono stupide, le persone capiscono e sanno in che momento di crescita è questa squadra e questo club" ha dichiarato l'allenatore a 'Sky Sport'.

    Amorim infine ha ricordato la sconfitta casalinga contro il Bologna e il clima che si respirava poche ore prima del derby: "Due giorni fa, qui intorno, sembrava di essere in un cimitero, a un funerale: tutti pensavano che sarebbe finita male. Oggi, invece, la gente parla già di scudetto, come se fosse cambiato tutto.  È stata semplicemente un'ottima serata, tre punti guadagnati, così come ne abbiamo persi tre contro il Bologna".

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