Ma quando può giocare Pulisic? Che fine ha fatto Capitan America, le tre panchine di fila e la gestione di Amorim

Nella testa di Gerry Cardinale, Pulisic è un punto fermo per questo Milan, anche per ragioni di marketing al di là dell'aspetto tecnico e sportivo, tanto che nella testa del patron del Milan c'è il rinnovo contrattuale di Capitan America.

Pulisic è considerato un giocatore importante anche per Amorim nel suo progetto tecnico, oltre che ideale per il suo tipo di gioco, come sottolineato più volte dallo stesso allenatore portoghese, e non ci sono dubbi sul fatto che il miglior Pulisic possa essere titolare in questo Milan.

Ma ci vorrà pazienza e una gestione oculata, su questo aspetto Amorim è stato chiaro: "Rientra da un infortunio, perciò a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita, perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere".