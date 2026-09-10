Ma quando può giocare Pulisic? Che fine ha fatto Capitan America, le tre panchine di fila e la gestione di Amorim

Christian Pulisic è il vero grande rebus dell'inizio di stagione del Milan.
Non ha ancora esordito e non è ancora pronto per farlo: ma quando potremmo rivedere in campo Capitan America?
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Christian Pulisic è il vero grande rebus dell'inizio di stagione del Milan.
Non ha ancora esordito e non è ancora pronto per farlo: ma quando potremmo rivedere in campo Capitan America?
Il minutaggio di Pulisic col Milan nella stagione 2026-2027 è fermo alla casella zero.
L'ultima presenza risale a maggio, nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, poi il Mondiale con gli States e il rientro a Milano con il peso di un infortunio alla caviglia che gli ha fatto praticamente saltare tutta la preparazione.
Non ha giocato nessuna delle amichevoli pre-stagione e si è allenato da solo Milanello, tornando in gruppo solo a ridosso dell'esordio in campionato contro il Torino.
Fisicamente non è ancora pronto per quello che chiede Amorim, come confermato dallo stesso tecnico più volte quando è stato interpellato sull'argomento Pulisic.
Già con la Juventus si pensava perlomeno potesse scendere in campo per uno spezzone di gara, ma Amorim lo ha tenuto ancora una volta in panchina per tutti e 90 minuti, come era già successo contro Torino e Venezia.
“In questo momento, non può giocare”,l'allarme lanciato da Amorim proprio dopo la partita con la Juve.
Il ritardo di condizione è ancora evidentemente elevato e reggere certi ritmi, con queste temperature, risulta complicato per Pulisic.
Amorim non vuole correre rischi e gestirlo nel modo migliore, a dopo tre panchine di fila, è probabile che contro la Lazio il momento di Pulisic possa finalmente arrivare, perlomeno per un ingresso nel finale di gara.
Poi, la sosta sarà provvidenziale e il vero Pulisic potremmo rivederlo proprio alla ripresa del campionato ad ottobre.
Pulisic arriva da un anno complicatissimo, con i Mondiali casalinghi che, inevitabilmente, anche a livello mentale lo hanno condizionato. Quello che però più importa è che Pulisic ha vissuto una seconda metà della scorsa stagione travagliatissima a livello fisico.
Per le richieste di Amorim in quella zona del campo serve una forte capacità atletica anche in fase di copertura data la presenza di Estupinan come quarto di centrocampo. Alphadjo Cissé oggi dà più garanzie e freschezza.
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Nella testa di Gerry Cardinale, Pulisic è un punto fermo per questo Milan, anche per ragioni di marketing al di là dell'aspetto tecnico e sportivo, tanto che nella testa del patron del Milan c'è il rinnovo contrattuale di Capitan America.
Pulisic è considerato un giocatore importante anche per Amorim nel suo progetto tecnico, oltre che ideale per il suo tipo di gioco, come sottolineato più volte dallo stesso allenatore portoghese, e non ci sono dubbi sul fatto che il miglior Pulisic possa essere titolare in questo Milan.
Ma ci vorrà pazienza e una gestione oculata, su questo aspetto Amorim è stato chiaro: "Rientra da un infortunio, perciò a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita, perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere".