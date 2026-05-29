Ma perché il Real Madrid ha ripreso Mourinho? I motivi della "minestra riscaldata" risiedono nell'ultima stagione

Al Real Madrid, nel 2025/2026, è successo semplicemente di tutto. A partire dall'esonero (quasi) lampo di Xabi Alonso, colui che avrebbe dovuto aprire un ciclo dopo Carlo Ancelotti e il cui mandato è invece durato appena pochi mesi.

L'ex allenatore del Bayer Leverkusen, che due anni fa aveva stupito la Germania e l'Europa regalando al club la sua prima Bundesliga senza perdere alcuna partita e arrivando pure in finale di Europa League, ha miseramente fallito. Non è riuscito a farsi seguire dai calciatori, ha fatto terra bruciata attorno a sé.

Non è andata molto meglio al suo successore ed ex compagno di squadra, ovvero Alvaro Arbeloa, promosso in fretta e furia dal Castilla. Nemmeno lui è riuscito a tenere unito il gruppo, a compattarlo. Il trionfo contro il Manchester City è stato solo un'illusione.

La stagione si è conclusa nel peggiore dei modi in tutti i sensi: il Real Madrid è diventato una polveriera, tra le polemiche Arbeloa-Mbappé, i presunti ammutinamenti della rosa nei confronti dell'ex terzino e la lite Tchouameni-Valverde, con tanto di ricovero in ospedale per il centrocampista uruguaiano.