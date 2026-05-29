Ma perché il Real Madrid ha ripreso Mourinho? I motivi della "minestra riscaldata" risiedono nell'ultima stagione

José Mourinho non vince un campionato nazionale da 12 anni: l'ultima volta al Chelsea, nel 2015. Da quel momento ha collezionato una serie di esoneri, perdendo la panchina ovunque tranne al Benfica. E non allena in Champions League dal 2020.
Eppure il Real Madrid, il club più glorioso e prestigioso del mondo, ha deciso di riportarlo in Liga dopo 13 anni: José ha firmato la scorsa settimana un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, verrà ufficializzato dopo le elezioni e poi diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore per la seconda volta dopo il triennio 2010-2013, quello post Inter del Triplete.
Qualcuno ha storto il naso di fronte a una simile scelta. Qualcun altro si è lasciato andare a un sorrisetto. Altri ancora hanno inevitabilmente parlato di "minestra riscaldata", come sempre accade in questi casi. Tutto normale, tutto scontato.
Eppure la scelta da parte del Real Madrid ha un senso. Anche oggi, anche se il Mou versione 2026 non è più il Mou dominatore di diversi anni fa.