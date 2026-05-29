Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose Mourinho Real Madrid Winners Losers GFXGOAL
Stefano Silvestri

Ma perché il Real Madrid ha ripreso Mourinho? I motivi della "minestra riscaldata" risiedono nell'ultima stagione

LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho

L'allenatore portoghese ha firmato e verrà ufficializzato dopo le elezioni. Ma perché il Real ha deciso di affidarsi nuovamente a lui dopo la bellezza di 13 anni?

Pubblicità

José Mourinho non vince un campionato nazionale da 12 anni: l'ultima volta al Chelsea, nel 2015. Da quel momento ha collezionato una serie di esoneri, perdendo la panchina ovunque tranne al Benfica. E non allena in Champions League dal 2020.

Eppure il Real Madrid, il club più glorioso e prestigioso del mondo, ha deciso di riportarlo in Liga dopo 13 anni: José ha firmato la scorsa settimana un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, verrà ufficializzato dopo le elezioni e poi diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore per la seconda volta dopo il triennio 2010-2013, quello post Inter del Triplete.

Qualcuno ha storto il naso di fronte a una simile scelta. Qualcun altro si è lasciato andare a un sorrisetto. Altri ancora hanno inevitabilmente parlato di "minestra riscaldata", come sempre accade in questi casi. Tutto normale, tutto scontato.

Eppure la scelta da parte del Real Madrid ha un senso. Anche oggi, anche se il Mou versione 2026 non è più il Mou dominatore di diversi anni fa.

  • Federico Valverde, Aurelien TchouameniGetty Images

    IL CAOS DELL'ULTIMA STAGIONE

    Al Real Madrid, nel 2025/2026, è successo semplicemente di tutto. A partire dall'esonero (quasi) lampo di Xabi Alonso, colui che avrebbe dovuto aprire un ciclo dopo Carlo Ancelotti e il cui mandato è invece durato appena pochi mesi.

    L'ex allenatore del Bayer Leverkusen, che due anni fa aveva stupito la Germania e l'Europa regalando al club la sua prima Bundesliga senza perdere alcuna partita e arrivando pure in finale di Europa League, ha miseramente fallito. Non è riuscito a farsi seguire dai calciatori, ha fatto terra bruciata attorno a sé.

    Non è andata molto meglio al suo successore ed ex compagno di squadra, ovvero Alvaro Arbeloa, promosso in fretta e furia dal Castilla. Nemmeno lui è riuscito a tenere unito il gruppo, a compattarlo. Il trionfo contro il Manchester City è stato solo un'illusione.

    La stagione si è conclusa nel peggiore dei modi in tutti i sensi: il Real Madrid è diventato una polveriera, tra le polemiche Arbeloa-Mbappé, i presunti ammutinamenti della rosa nei confronti dell'ex terzino e la lite Tchouameni-Valverde, con tanto di ricovero in ospedale per il centrocampista uruguaiano.

    • Pubblicità

  • SERVE UNA GUIDA FORTE

    La scelta del Real Madrid di far venire Mourinho in proprio soccorso va proprio in questa direzione: oggi serve una guida forte, temuta ma al contempo guardata con ammirazione, per tenere a bada le redini di uno spogliatoio che assomiglia più a un cavallo imbizzarrito.

    Mourinho è uno dei personaggi più rispettati all'interno del mondo del calcio. Raramente chi è stato allenato da lui se ne esce con dichiarazioni dal tono negativo: anzi. Il motivo risiede proprio nella sua capacità di puntare tutto su un gruppo compatto, di chiedere tanto e di dare altrettanto, e in un'onesta intellettuale che al momento delle scelte non viene mai meno.

    Ricordate il celebre "rumore dei nemici", l'espressione che José utilizzò ai tempi dell'Inter? Era il suo modo per direzionare l'attenzione verso l'esterno, per proteggere il gruppo dalle critiche dei media e dal fiato sul collo degli avversari. In questo il portoghese è sempre stato un maestro.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Roma Mourinho Conference LeagueGetty

    VINCERE COME ANDARE IN BICICLETTA

    E poi c'è il campo. Un altro aspetto in cui il Real Madrid ha pesantemente deluso in una stagione in cui nulla, ma proprio nulla, è andato per il verso giusto.

    L'avventura in Champions League si è conclusa ai quarti di finale per mano del Bayern. Quella in Copa del Rey, addirittura contro una squadra di Segunda Division come l'Albacete. E poi c'è stato lo smacco finale della Liga gentilmente consegnata nelle mani del Barcellona nel Clásico: un'umiliazione nell'umiliazione.

    Mourinho rimane un vincente. E dunque l'altro compito sarà proprio questo: tornare a vincere. José non lo fa da un po' di tempo, è vero (dalla Conference League con la Roma c'è stato il deserto). Ma trionfare è come andare in bicicletta: chi c'è abituato non dimentica come si fa, come si gestisce la pressione. Anche dopo anni.

    A Madrid, poi, Mou ha già vinto. O meglio: stravinto. Nel 2012 i 100 punti collezionati alla guida del Real Madrid - ed era l'epoca del Barcellona di Messi e Guardiola - hanno fatto epoca in Liga, facendolo entrare di diritto nella storia del massimo campionato spagnolo.

  • LA RINASCITA AL BENFICA

    Anche quanto ha appena fatto alla guida del Benfica è servito da carburante per far tornare Mourinho al Real Madrid. Perché le Aquile non hanno vinto, è vero, ma non hanno nemmeno perso. Letteralmente.

    Preso in mano da Mou alla fine di settembre, il Benfica aveva iniziato il campionato portoghese senza sconfitte ma malissimo in Champions League. E proprio il pessimo cammino europeo era costato il posto all'ex allenatore del Wolverhampton, inducendo la dirigenza a chiamare la vecchia volpe di Setubal, reduce a sua volta dalla delusione al Fenerbahçe.

    Mourinho ha rimesso in carreggiata la squadra, l'ha qualificata alla fase a eliminazione diretta grazie all'indimenticabile goal di Trubin contro il Real all'ultima giornata, poi è uscito sempre contro il Real perdendo di misura sia all'andata che al ritorno: ci sta, nulla di anormale.

    Non è normalissimo, semmai, quel che il Benfica ha combinato in campionato: è riuscito a non perdere dalla prima all'ultima giornata, rimanendo imbattuto per 34 partite su 34, anche se il terzo posto finale alle spalle di Porto e Sporting e la mancata qualificazione alla Champions League rappresentano un cruccio. José, comunque, il suo l'ha fatto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Jose MourinhoGetty Images

    MISSION IMPOSSIBLE?

    La missione di Mourinho sarà dunque doppia: rimettere in sesto uno spogliatoio sull'orlo del collasso dopo tutto quel che è accaduto negli ultimi 12 mesi e riportare il Real Madrid in primis sul tetto di Spagna, poi magari d'Europa.

    Il mercato, intanto, dovrà colmare le lacune strutturali della rosa. A partire dalla difesa, che dati alla mano è stata la migliore dell'ultima Liga ma che dovrà necessariamente accogliere un nuovo elemento. Il rinnovo di Rudiger, che andrebbe in scadenza il 30 giugno, è intanto una notizia positiva.

    Andrà ridata la giusta serenità a Kylian Mbappé, protagonista di un battibecco a distanza con Arbeloa dopo il 2-0 all'Oviedo di metà maggio. E andrà ritrovato il giusto equilibrio tra il francese, Bellingham, Vinicius Junior.

    Troppo per un personaggio che un tempo si definiva Special One, ma che da tempo è scivolato nella seconda fila delle panchine europee? Forse. Ma intanto il Real Madrid ha individuato in lui l'uomo della ripartenza. Ed è una scelta meno paradossale di quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo.