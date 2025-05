Ma la Juventus poteva davvero lottare per lo Scudetto? L'analisi della stagione, tra rimpianti e realtà dei fatti

I bianconeri hanno chiuso al quarto posto, raggiungendo l'obiettivo della qualificazione in Champions League: ma avrebbero potuto fare di più?

Ha detto Igor Tudor sabato, durante la conferenza stampa di presentazione della gara decisiva contro il Venezia, che "secondo me il potenziale della Juventus è superiore a quello che si può vedere ora". Ovvero al quarto posto, che i bianconeri sono riusciti a tenersi tra mille patemi vincendo 3-2 al Penzo.

La Juve è così tornata in Champions League, di nuovo giocherà sul palcoscenico europeo più importante, di nuovo potrà garantirsi una maggiore attrattività sul mercato. L'obiettivo minimo, che a un certo punto è divenuto obiettivo massimo, è stato raggiunto. Sudando, rischiando grossissimo dopo l'iniziale vantaggio di Fila, ma è stato raggiunto. Con la Roma, in portentosa rimonta, che ha chiuso a -1 in quinta posizione.

Passato lo spavento, e tagliato il traguardo, alla Juventus è ora il momento delle riflessioni. Che riguardano l'intera stagione, il suo andamento altalenante, le clamorose difficoltà che i bianconeri hanno dovuto attraversare, appena attenuate da quel mini ciclo di vittorie che tra febbraio e marzo aveva portato la squadra allora allenata da Thiago Motta a -6 dal primo posto.

L'articolo prosegue qui sotto

A quei tempi la Juventus si era illusa di rientrare nella lotta Scudetto. Ma davvero avrebbe potuto puntare maggiormente il primo posto, come qualcuno sta mormorando a denti stretti in queste ore? Davvero è stata una stagione di rimpianti? Davvero la Signora, con un po' di convinzione in più, sarebbe stata in grado di infastidire Napoli e Inter, considerando come i campioni abbiano chiuso con "soli" 82 punti contro i 94 messi assieme dai nerazzurri di un anno fa?