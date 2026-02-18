Lutto nel calcio, l'ex giocatore Christian Jidayi è stato trovato morto: lavorava come agente della Polizia provinciale e aveva 38 anni

Christian Jiday, nato ad Avellino il 3 marzo 1987, avrebbe compiuto 39 anni tra qualche settimana e aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Cesena.

Durante la sua carriera da calciatore aveva vestito anche le maglie di Novara e Forlì prima di appendere gli scarpini al chiodo con la Pro Patria nella stagione 2015/16.