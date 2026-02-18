Lutto nel calcio, l'ex giocatore Christian Jidayi è stato trovato morto: lavorava come agente della Polizia provinciale e aveva 38 anni

Un grave lutto scuote il mondo del calcio.
Christian Jiday, ex calciatore che lavorava come agente della Polizia provinciale di Ravenna, è stato trovato morto a soli 38 anni.
Le cause della morte di Jiday non sono ancora note.
Christian Jiday, nato ad Avellino il 3 marzo 1987, avrebbe compiuto 39 anni tra qualche settimana e aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Cesena.
Durante la sua carriera da calciatore aveva vestito anche le maglie di Novara e Forlì prima di appendere gli scarpini al chiodo con la Pro Patria nella stagione 2015/16.
Christian Jiday è stato rinvenuto senza vita nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio.
Il suo corpo era nella pineta di Lido Adriano, a Ravenna. Sulla morte di Jiday indagano i Carabinieri.
Dopo il ritiro e una breve parentesi da allenatore come vice della nazionale di San Marino, l'ex calciatore era entrato nella Polizia.
I club in cui ha giocato Jidayi hanno espresso il loro cordoglio per la sua prematura scomparsa.
"Il Cesena FC si stringe alla famiglia Jidayi per la scomparsa di Christian, cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, tra le cui fila fece anche il proprio esordio in Serie B nella stagione 2007/2008. In questo momento di profonda tristezza, il Cesena FC desidera esprimere le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Jidayi" si legge sul sito del club romagnolo.