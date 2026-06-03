Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Lussemburgo ItaliaGetty
GOAL

Lussemburgo-Italia 0-1 pagelle e tabellino: buona la prima per Silvio Baldini, basta un goal di Pio Esposito

Lussemburgo vs Italia
Amichevoli
Italia
Lussemburgo

L'Italia batte il Lussemburgo nel primo dei due test: Baldini sorride grazie a Pio Esposito, in una notte segnata da tantissimi debutti per una Nazionale estremamente giovani.

Pubblicità

Buona la prima per la (baby) Italia di Silvio Baldini. Gli Azzurri vincono la prima delle due amichevoli, espugnando lo Stade de Luxembourg grazie al goal a inizio ripresa di Pio Esposito.

In quella che era, ovviamente, una notte atipica annunciata, con quasi l’intera Under 21 a vestire i panni della Nazionale maggiore, Baldini si affida a Donnarumma e Pio Esposito come leader, con il 4-3-3 come modulo. Dall’altra parte, invece, il Lussemburgo di Strasser ha in Sinani il riferimento offensivo di un abbottonato 4-5-1.

L’avvio del match è timido, con l’Italia pregna di emozioni: quelle dei ragazzi che Baldini ha scelto di chiamare e schierare come titolari in Lussemburgo. Per vedere la prima occasione si deve attendere la metà del primo tempo: cross basso di Lipani, tentativo di tacco di Pio Esposito e passa a lato.

È sempre l’attaccante dell’Inter a innescare la manovra offensiva poco dopo: altro tacco a liberare al tiro Pisilli, altro tentativo non andato a buon fine.

La chance più grande nel primo tempo, però, arriva a tempo quasi scaduto: taglio di Koleosho che riceve in ottima posizione, calciando tuttavia in modo debole e centrale, trovando la parata di Moris. All’intervallo è pari senza goal.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Italia si scrolla di dosso l’emozione praticamente subito: dopo soli 4 minuti, un corner battuto da Pisilli genera il vantaggio azzurro: Pio Esposito svetta sul primo palo, la torsione brucia Moris e manda avanti la banda Baldini, 0-1.

L’Italia approccia bene la ripresa e continua a creare chance: a dieci minuti dall’esultanza di Esposito, Pisilli sfiora il raddoppio con un rigore in movimento che si infrange sul palo. Poi è Fini, subentrato in una girandola di cambi, ad accarezzare il secondo goal azzurro, dopo una lunga e rocambolesca azione in area, che si chiude col tentativo del giocatore di proprietà del Genoa, alto sopra la traversa. 

Nel finale il Lussemburgo cerca di spaventare gli Azzurri, ma la difesa dell'Italia non fatica mai eccessivamente e porta a casa una vittoria che regala morale e una bella soddisfazione a tutti gli esordienti.

  • PAGELLE ITALIA

    Pio Esposito (7) è indubbiamente il migliore: oltre al goal, ci mette bei movimenti, tagli giusti per i compagni, buone sponde. Bene anche l’asse di destra: sia Favasuli che Cherubini convincono appieno (6,5), con una gara di grande corsa e spunti. Fra i big sufficienza per Pisilli, che sfiora la rete un paio di volte, mentre è impossibile dare un voto a un inoperoso Donnarumma (sv). Fra i subentrati, interessante impatto per Fini (6,5).

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma sv; Favasuli 6,5, Chiarodia 6, Comuzzo 6, Bartesaghi 6,5; Ndour 6, Lipani 6, Pisilli 6; Cherubini 6,5, Esposito 7, Koleosho 6. CT: Baldini.

    Dalla panchina: Camarda 6, Fini 6,5, Dagasso 6, Mane 6, Fortini 6


    • Pubblicità

  • PAGELLE LUSSEMBURGO

    Pochi guizzi a livello offensivo per il Lussemburgo: Sinani (5,5) non riesce mai a liberarsi della morsa composta da Chiarodia e Comuzzo. Thill, invece, è fra i più attivi, sebbene non sempre efficace, ma tanto basta per guadagnare la sufficienza (6).

    LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris 6; Jans 6, Korac 6, Carlson 5,5, Pinto 5,5; Thill V. 6 (dal 77’ Thill S. Sv), Martins 5,5, Olesen 5,5, Moreira 5,5, Bonhert 5,5; Sinani 5,5. CT: Strasser. 

    Dalla panchina: Kamadani 5,5, Mahmutovic 5,5, Thill S. sv,

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO LUSSEMBURGO-ITALIA

    Lussemburgo-Italia 0-1

    Marcatori: 49' Pio Esposito (I)

    LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris 6; Jans 6, Korac 6, Carlson 5,5, Pinto 5,5; Thill V. 6 (dal 77’ Thill S. Sv), Martins 5,5, Olesen 5,5 (dall’86 Goncalves sv), Moreira 5,5 (dall’86 Duarte sv), Bonhert 5,5; Sinani 5,5 (dall’86 Curci sv). CT: Strasser 6. 

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli (67' Fortini), Chiarodia, Comuzzo (76' Mane), Bartesaghi; Ndour, Lipani (76' Dagasso), Pisilli; Cherubini (67' Fini), Esposito (76' Camarda), Koleosho. Ct: Baldini.

    ARBITRO: Kooij (Olanda). ASSISTENTI: Fikkert-Kucukerbir (Olanda). IV UFFICIALE: Van der Laan (Olanda). 

    AMMONITI: Lipani (I), Carlson (L)

Amichevoli
Albania crest
Albania
ALB
Lussemburgo crest
Lussemburgo
LUX
Amichevoli
Grecia crest
Grecia
GRE
Italia crest
Italia
ITA