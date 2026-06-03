Lussemburgo-Italia 0-1 pagelle e tabellino: buona la prima per Silvio Baldini, basta un goal di Pio Esposito

Buona la prima per la (baby) Italia di Silvio Baldini. Gli Azzurri vincono la prima delle due amichevoli, espugnando lo Stade de Luxembourg grazie al goal a inizio ripresa di Pio Esposito.

In quella che era, ovviamente, una notte atipica annunciata, con quasi l’intera Under 21 a vestire i panni della Nazionale maggiore, Baldini si affida a Donnarumma e Pio Esposito come leader, con il 4-3-3 come modulo. Dall’altra parte, invece, il Lussemburgo di Strasser ha in Sinani il riferimento offensivo di un abbottonato 4-5-1.

L’avvio del match è timido, con l’Italia pregna di emozioni: quelle dei ragazzi che Baldini ha scelto di chiamare e schierare come titolari in Lussemburgo. Per vedere la prima occasione si deve attendere la metà del primo tempo: cross basso di Lipani, tentativo di tacco di Pio Esposito e passa a lato.

È sempre l’attaccante dell’Inter a innescare la manovra offensiva poco dopo: altro tacco a liberare al tiro Pisilli, altro tentativo non andato a buon fine.

La chance più grande nel primo tempo, però, arriva a tempo quasi scaduto: taglio di Koleosho che riceve in ottima posizione, calciando tuttavia in modo debole e centrale, trovando la parata di Moris. All’intervallo è pari senza goal.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Italia si scrolla di dosso l’emozione praticamente subito: dopo soli 4 minuti, un corner battuto da Pisilli genera il vantaggio azzurro: Pio Esposito svetta sul primo palo, la torsione brucia Moris e manda avanti la banda Baldini, 0-1.

L’Italia approccia bene la ripresa e continua a creare chance: a dieci minuti dall’esultanza di Esposito, Pisilli sfiora il raddoppio con un rigore in movimento che si infrange sul palo. Poi è Fini, subentrato in una girandola di cambi, ad accarezzare il secondo goal azzurro, dopo una lunga e rocambolesca azione in area, che si chiude col tentativo del giocatore di proprietà del Genoa, alto sopra la traversa.

Nel finale il Lussemburgo cerca di spaventare gli Azzurri, ma la difesa dell'Italia non fatica mai eccessivamente e porta a casa una vittoria che regala morale e una bella soddisfazione a tutti gli esordienti.