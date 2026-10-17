Lulli è l'ennesima scoperta di Gasperini: primo goal in Serie A, un altro talento in ottica Nazionale

Emanuele Lulli è la grande rivelazione della Roma in questo inizio di stagione.
Gasperini gli ha dato subito fiducia e contro il Genoa è arrivato anche la prima gioia in Serie A.
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Emanuele Lulli è la grande rivelazione della Roma in questo inizio di stagione.
Gasperini gli ha dato subito fiducia e contro il Genoa è arrivato anche la prima gioia in Serie A.
Lulli è romano e romanista, nato a Palestrina, ha fatto tutto il percorso nelle giovanili giallorosse, dall'Under 17 (con cui ha vinto lo Scudetto di categoria) sino alla Primavera.
Già lo scorso anno Gasperini gli aveva fatto assaggiare la prima squadra, portandolo in diverse occasioni in panchina, senza però farlo mai esordire.
Quest'anno, poi, non è arrivato soltanto l'esordio, ma subito un ruolo importante nella Roma.
Come ha fatto nel corso degli anni a Bergamo, dove ha lanciato tantissimi giovani, anche a Roma il Gasp ci sta mettendo del suo.
Lulli è stato la grande scoperta di questa stagione: già alla prima giornata contro la Fiorentina, il tecnico giallorosso lo ha lanciato a sorpresa dal primo minuto, facendogli fare il debutto assoluto in Serie A e tra i professionisti in generale.
Ma la sorpresa è diventata ben presto conferma, visto che Lulli è stato proposto titolare anche nelle successive tre gare contro Lecce, Atalanta e Torino, sfruttando anche le non perfette condizioni di Wesley e Molina.
Prestazioni convincenti e personalità che hanno confermato la scelta di Gasperini di trattenerlo in estate.
Lulli era infatti pronto a trasferirsi in prestito all'Avellino per trovare continuità e minutaggio, ma Gasperini ha bloccato tutto.
Il tecnico è rimasto impressionato dalle qualità di Lulli in ritiro ed ha capito che poteva essere importante per la Roma da subito in questa stagione.
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"Per valori atletici, velocità e resistenza, è superiore a tutti, anche a Wesley. Una forza della natura".
Queste le parole che, in estate, Gasperini aveva utilizzato per descriverlo.
Qualità che Lulli ha messo subito in mostra, evidenziando di essere adatto alla Serie A anche a livello di tenuta mentale, nonostante i 19 anni.
Mancini non lo ha chiamato nel primo giro di convocazioni, ma Lulli nel frattempo ha fatto il suo esordio con l'Under 21.
Il percorso, però, è segnato di questo passo: la Nazionale maggiore lo aspetta e la fascia destra può davvero diventare un punto di forza da qui ai prossimi anni, tra Kayode, Palestra e lo stesso Lulli in rampa di lancio.
Un altro talento in più per la nostra Nazionale, che sembra finalmente poter imboccare la strada giusta.
E nella serata del primo goal di Lulli, c'è stata anche un'altra prima volta, quella di Alessandro Di Nunzio.
Il numero 10 della Roma Primavera, 2007 come Lulli, ha fatto il suo esordio in Serie A tra gli applausi dell'Olimpico.
E chissà che non possa essere lui il prossimo talento che Gasperini lancerà alla Roma.