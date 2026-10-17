Lulli è l'ennesima scoperta di Gasperini: primo goal in Serie A, un altro talento in ottica Nazionale

Come ha fatto nel corso degli anni a Bergamo, dove ha lanciato tantissimi giovani, anche a Roma il Gasp ci sta mettendo del suo.

Lulli è stato la grande scoperta di questa stagione: già alla prima giornata contro la Fiorentina, il tecnico giallorosso lo ha lanciato a sorpresa dal primo minuto, facendogli fare il debutto assoluto in Serie A e tra i professionisti in generale.

Ma la sorpresa è diventata ben presto conferma, visto che Lulli è stato proposto titolare anche nelle successive tre gare contro Lecce, Atalanta e Torino, sfruttando anche le non perfette condizioni di Wesley e Molina.

Prestazioni convincenti e personalità che hanno confermato la scelta di Gasperini di trattenerlo in estate.