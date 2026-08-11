Lukaku va al Fenerbache, chi prende il Napoli al suo posto? Pronto adesso l'assalto a Gabriel Jesus

Prima di approfondire i discorsi legati alla possibilità di prendere Gabriel Jesus, il Napoli deve lavorare sulle uscite in attacco e in questo senso i due principali indiziati sono Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku. Per l'attaccante belga si era fatto avanti il Besiktas, ma non è un'opzione che scalda più di tanto il giocatore.

In queste settimane l'Atlanta United ha presentato un'offerta all'ex Inter, ora però il club che si è inserito con forza è il Fenerbahçe. Dopo una prima proposta respinta dal club di De Laurentiis, i turchi si sono fatti avanti con un nuovo rilancio: quello decisivo.