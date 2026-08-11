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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
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Lukaku va al Fenerbache, chi prende il Napoli al suo posto? Pronto adesso l'assalto a Gabriel Jesus

Calciomercato
Napoli
R. Lukaku
Fenerbahce
G. Jesus
Arsenal

Già superate le visite mediche: Romelu Lukaku si appresta a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Ora il Napoli si butta sul nuovo attaccante, Gabriel Jesus.

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Prima di approfondire i discorsi legati alla possibilità di prendere Gabriel Jesus, il Napoli deve lavorare sulle uscite in attacco e in questo senso i due principali indiziati sono Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku. Per l'attaccante belga si era fatto avanti il Besiktas, ma non è un'opzione che scalda più di tanto il giocatore.

In queste settimane l'Atlanta United ha presentato un'offerta all'ex Inter, ora però il club che si è inserito con forza è il Fenerbahçe. Dopo una prima proposta respinta dal club di De Laurentiis, i turchi si sono fatti avanti con un nuovo rilancio: quello decisivo.

  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    ACCORDO PER LUKAKU AL FENERBAHCE

    La nuova offerta del Fenerbahce al Napoli per Romelu Lukaku è stata migliorata salendo a quota 7 milioni di euro (bonus compresi), trovando così l'accordo.

    L'attaccante belga ha già superato le visite mediche con il club turco, che ha battuto la concorrenza degli statunitensi dell'Atlanta United.


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  • QUANTO RISPARMIA IL NAPOLI

    Il rapporto tra il Napoli e Lukaku si è definitivamente incrinato e nonostante l'attaccante belga abbia ancora un anno di contratto - scadenza 2027, proprio come Gabriel Jesus - il rapporto tra le parti si interrompe quest'estate. Così il Napoli risparmia un anno d'ingaggio che corrisponde a circa 7,7 milioni di euro lordi all'anno (6 milioni lo stipendio netto).


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  • PRONTO L'ASSALTO A GABRIEL JESUS

    Con l'uscita di Lukaku, il Napoli può adesso finalmente imbastire la trattativa con l'Arsenal per Gabriel Jesus.

    Il brasiliano guadagna parecchio, 9 milioni di euro a stagione, ma il risparmio in bilancio con la cessione di Big Rom potrebbe spingere il Napoli a fare uno sforzo economico per arrivare a Gabriel Jesus, il cui contratto, come detto, è in scadenza al termine della prossima stagione.

    E' lui l'obiettivo principale per sostituire Lukaku e regalare ad Allegri un attaccante di livello internazionale da poter alternare o all'occorrenza anche affiancare ad Hojlund.


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