Lukaku resta o no, Meret o Milinkovic-Savic, il rilancio di Anguissa e non solo: le spine che troverà Allegri al Napoli

Massimiliano Allegri è solo virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Prima dovrà risolvere un contratto ancora in essere con il Milan. Il che, come si sta notando in questi giorni, non è solamente una formalità.
Dopodiché, l'allenatore livornese sarà libero di raccogliere l'eredità di Antonio Conte. Che non è solo fatta di cose positive. E non comprende solo lo Scudetto, la Supercoppa Italiana e il secondo posto ottenuti nei due anni in cui il collega si è seduto sulla panchina partenopea.
Allegri troverà anche qualche spina con cui anche lo stesso Conte ha dovuto convivere. E sarà proprio questa una delle sue prime missioni a Napoli: tentare di porvi rimedio nel modo migliore possibile.