Lukaku resta o no, Meret o Milinkovic-Savic, il rilancio di Anguissa e non solo: le spine che troverà Allegri al Napoli

La spina numero uno ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. E una domanda: il centravanti belga rimarrà a Napoli dopo tutto il caos che si è scatenato nelle ultime settimane della scorsa stagione?

Lukaku ha fatto arrabbiare tutti a Napoli: persino Conte, che si è sentito tradito dalla scelta del proprio pupillo di non tornare a Napoli nonostante il club gli avesse intimato il contrario. Big Rom ha deciso di rimanere in patria per curarsi dai guai fisici che lo hanno afflitto e alla fine è stato premiato dalla convocazione ai Mondiali nonostante sia reduce da un'annata praticamente buttata al vento.

Cosa accadrà ora? C'è chi dice che la crepa sia troppo profonda e l'addio sia scontato, ma attenzione: Allegri stima Lukaku, non lo ha mai allenato ma nell'estate del 2023 avrebbe voluto, quando il belga era al Chelsea, prima che lo scambio con Vlahovic naufragasse.

Lukaku ha un altro anno di contratto, all'orizzonte non si è ancora stagliato uno scenario chiaro e la sensazione netta è che il nodo verrà sciolto appena Allegri sarà effettivamente arrivato a Napoli. E comunque dopo i Mondiali. Anche alla luce della presenza in rosa di Hojlund e pure di Lucca, tornato dal Nottingham Forest.