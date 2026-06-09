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Allegri Lukaku AnguissaGetty Images
Stefano Silvestri

Lukaku resta o no, Meret o Milinkovic-Savic, il rilancio di Anguissa e non solo: le spine che troverà Allegri al Napoli

Serie A
Napoli

Il tecnico livornese sarà libero di firmare con i partenopei una volta risolto il proprio contratto con il Milan. Ma da Conte non riceverà in eredità solamente un primo e un secondo posto.

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Massimiliano Allegri è solo virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Prima dovrà risolvere un contratto ancora in essere con il Milan. Il che, come si sta notando in questi giorni, non è solamente una formalità.

Dopodiché, l'allenatore livornese sarà libero di raccogliere l'eredità di Antonio Conte. Che non è solo fatta di cose positive. E non comprende solo lo Scudetto, la Supercoppa Italiana e il secondo posto ottenuti nei due anni in cui il collega si è seduto sulla panchina partenopea.

Allegri troverà anche qualche spina con cui anche lo stesso Conte ha dovuto convivere. E sarà proprio questa una delle sue prime missioni a Napoli: tentare di porvi rimedio nel modo migliore possibile.

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    IL CASO LUKAKU

    La spina numero uno ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. E una domanda: il centravanti belga rimarrà a Napoli dopo tutto il caos che si è scatenato nelle ultime settimane della scorsa stagione?

    Lukaku ha fatto arrabbiare tutti a Napoli: persino Conte, che si è sentito tradito dalla scelta del proprio pupillo di non tornare a Napoli nonostante il club gli avesse intimato il contrario. Big Rom ha deciso di rimanere in patria per curarsi dai guai fisici che lo hanno afflitto e alla fine è stato premiato dalla convocazione ai Mondiali nonostante sia reduce da un'annata praticamente buttata al vento.

    Cosa accadrà ora? C'è chi dice che la crepa sia troppo profonda e l'addio sia scontato, ma attenzione: Allegri stima Lukaku, non lo ha mai allenato ma nell'estate del 2023 avrebbe voluto, quando il belga era al Chelsea, prima che lo scambio con Vlahovic naufragasse.

    Lukaku ha un altro anno di contratto, all'orizzonte non si è ancora stagliato uno scenario chiaro e la sensazione netta è che il nodo verrà sciolto appena Allegri sarà effettivamente arrivato a Napoli. E comunque dopo i Mondiali. Anche alla luce della presenza in rosa di Hojlund e pure di Lucca, tornato dal Nottingham Forest.

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  • IL RILANCIO DI ANGUISSA

    Più che una spina, è una missione: rilanciare le quotazioni di Frank Anguissa, crollate dopo il grave infortunio che ha tolto di mezzo il camerunense negli ultimi mesi stagionali.

    Da quando è tornato, Anguissa di fatto non è stato più lui. È stato l'ombra, cioè, di quel giocatore strepitoso che l'anno precedente, e prima ancora con Spalletti, aveva dato un contributo fattivo alla conquista di due Scudetti da parte del Napoli.

    Conte ha dovuto prenderne atto. E ha relegato Anguissa in ultima fila nel finale di campionato: quattro panchine nelle ultime cinque giornate, con la mezz'ora finale di Como come unico "contentino". Come una riserva qualsiasi.

    Allegri parlerà con il calciatore, proverà a capire le sue intenzioni. E la società si muoverà di conseguenza, tra un contratto in scadenza tra 12 mesi e le voci dalla Turchia. Con il solito Adrien Rabiot, ma anche Richard Rios del Benfica, sullo sfondo.

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  • Alex Meret Vanja Milinkovic-Savic NapoliGetty/GOAL

    MERET O MILINKOVIC-SAVIC TRA I PALI?

    Capitolo portiere: ma il titolare del Napoli tra i pali è Alex Meret o Vanja Milinkovic-Savic?

    I numeri vanno a favore del serbo, che contando appena il campionato è sceso in campo in 27 occasioni contro le sole 11 presenze del collega. Che però era il titolare nell'anno dello Scudetto. E lo era pure con Spalletti.

    Meret ha giocato qualche volta per scelta tecnica di Conte, come nelle giornate finali contro Pisa e Udinese. E ha tenuto la porta chiusa in entrambe le occasioni. In generale, pur essendo stato spesso vinto da Milinkovic-Savic, il ballottaggio è rimasto aperto per tutta la stagione. E si sa che a volte questo può avere delle controindicazioni.

    Allegri avrà intanto il compito di capire cosa fare con Meret, soprattutto se il campione d'Europa 2021 accetterà un'altra stagione così. E poi, anche qui, decidere di conseguenza chi sarà il suo titolare. Possibilmente senza più ballottaggi.

  • I RIENTRI DAI PRESTITI

    Altra questione: che cosa ne sarà dei giocatori che il Napoli, un anno fa o sei mesi fa in occasione della finestra invernale di mercato, aveva lasciato andare in prestito in quanto non conformi ai piani di Conte?

    Tornerà Lorenzo Lucca, ad esempio. Ma anche Noa Lang. Così come Rafa Marin e Luca Marianucci. Senza dimenticare i vari Ngonge, Zanoli, Folorunsho, Cajuste, Lindstrom.

    Di tutti questi, ad avere maggiori possibilità di rimanere in rosa con Allegri sembra essere Lang. Se non altro perché questa è la volontà del calciatore, rivelata qualche giorno fa dal padre: "Nel calcio bisogna far parlare i piedi e ora sta a lui dimostrare di essere da Napoli. Non vede l'ora, vuole avere successo lì". E ancora: "Noa deve aspettare pazientemente il suo turno e dare prova di sé in allenamento.E poi cogliere l’occasione quando si presenta, senza tirarsi indietro di fronte alla concorrenza".

    Lang non ha convinto pienamente al Galatasaray, che non lo ha riscattato. Non ha convinto per nulla Lucca al Forest. Meglio Rafa Marin al Villarreal, che però ha a sua volta deciso di non procedere con il riscatto.

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  • Stanislav Lobotka NapoliGetty Images

    LA MAREA DI INFORTUNI

    Da De Bruyne (a proposito: è una piccola spina anche lui dopo le parole contro Conte...) a Lobotka. Da Lukaku a Politano. Da McTominay a Neres. Da Rrahmani a Vergara. E via discorrendo.

    Abbiamo dimenticato qualcuno? Certo che sì. Del resto gli infortuni, nella stagione che si è conclusa da poco, non hanno risparmiato nessuno nella rosa del Napoli, tanto da far dire a De Laurentiis durante la conferenza d'addio con Conte: "Senza, avresti rivinto tranquillamente il campionato".

    Conte ha ribattuto al proprio (ormai ex) presidente con un "ma assolutamente no", ma la controprova non esiste. Esiste però una nuova stagione alle porte. E Allegri ha tutta l'intenzione di scoprire le potenzialità della rosa che avrà a disposizione con un numero minore di infortuni: dipenderà anche dalla bravura dello staff medico, molto criticato nell'ultima annata.