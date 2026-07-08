Toh, chi l'avrebbe mai detto? Romelu Lukaku si sta rendendo protagonista in positivo ai Mondiali, che vedono il Belgio in attesa di giocare i quarti di finale contro la Spagna.
Non era scontato. Tutt'altro. Specialmente dopo tutto quel che è accaduto in una stagione individualmente travagliatissima a livello di club.
E dunque, alla luce delle notizie che stanno arrivando dal Nord America e che stanno vedendo Big Rom completamente recuperato da ogni guaio fisico, ecco che la domanda diventa inevitabile: ma a questo punto è meglio tenerlo o lasciarlo andare?
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