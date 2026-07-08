L'altra faccia della medaglia sta proprio qui: nel capire quando Lukaku potrà effettivamente mettersi a disposizione del proprio allenatore di turno, che si tratti di Garcia oppure di Allegri, per tutta la partita.

Fino a questo momento il centravanti del Napoli non lo ha mai fatto per un semplice motivo: perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Li ha quasi collezionati contro il Senegal, vero, ma lì si è messa di mezzo la variabile impazzita dei tempi supplementari.

"Romelu non è ancora in grado di giocare una partita intera - diceva di lui Garcia durante la fase a gironi - Deve adattarsi agli allenamenti e ai suoi ingressi da subentrato. Contro l'Egitto ha giocato con una carica incredibile, abbiamo segnato subito dopo essere entrato in campo lui. Sono molto contento di quello che sta facendo, ma dobbiamo stare attenti a non sovraccaricarlo".