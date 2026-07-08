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Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Stefano Silvestri

Lukaku resta al Napoli, Lukaku se ne va: tra campo e rapporti, tutti i dubbi su una permanenza del belga

Calciomercato
Serie A
Napoli
R. Lukaku

Il centravanti partenopeo sta facendo bene ai Mondiali, anche partendo dalla panchina. E ora Allegri e il club si ritrovano di fronte a un dilemma da risolvere.

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Toh, chi l'avrebbe mai detto? Romelu Lukaku si sta rendendo protagonista in positivo ai Mondiali, che vedono il Belgio in attesa di giocare i quarti di finale contro la Spagna.

Non era scontato. Tutt'altro. Specialmente dopo tutto quel che è accaduto in una stagione individualmente travagliatissima a livello di club.

E dunque, alla luce delle notizie che stanno arrivando dal Nord America e che stanno vedendo Big Rom completamente recuperato da ogni guaio fisico, ecco che la domanda diventa inevitabile: ma a questo punto è meglio tenerlo o lasciarlo andare?


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  • UN LUKAKU RITROVATO

    Fino a poche settimane prima dell'inizio dei Mondiali, anche la convocazione stessa di Lukaku sembrava essere a serio rischio. E come poteva essere altrimenti, dopo un'annata vissuta per gran parte in infermeria e la scelta di curarsi in maniera definitiva in patria?

    Rudi Garcia, invece, non ha voluto fare a meno di lui. Lo ha inserito nel gruppone, gli ha regalato la possibilità di giocare un altro Mondiale. E l'ex interista lo sta ripagando nella maniera che conosce meglio di tutte: segnando.

    C'è il destro vincente del 4-1 al Belgio, con tanto di esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi di casa e di Donald Trump. Ma prima ancora c'era stata una rete fondamentale: quella del momentaneo 2-2 contro il Senegal ai sedicesimi. Oltre al guizzo contro la Nuova Zelanda e alla partecipazione decisiva all'esordio contro il Belgio.

    Totale: tre reti (di fila) segnate e una provocata, più un assist. Non è poco. Anche considerando come Lukaku sia sceso in campo dall'inizio soltanto una volta, contro l'Iran, gara peraltro nella quale non è riuscito a lasciare il segno anche dal punto di vista del rendimento.

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  • Rudi Garcia Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    L'INCOGNITA FISICA

    L'altra faccia della medaglia sta proprio qui: nel capire quando Lukaku potrà effettivamente mettersi a disposizione del proprio allenatore di turno, che si tratti di Garcia oppure di Allegri, per tutta la partita.

    Fino a questo momento il centravanti del Napoli non lo ha mai fatto per un semplice motivo: perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Li ha quasi collezionati contro il Senegal, vero, ma lì si è messa di mezzo la variabile impazzita dei tempi supplementari.

    "Romelu non è ancora in grado di giocare una partita intera - diceva di lui Garcia durante la fase a gironi - Deve adattarsi agli allenamenti e ai suoi ingressi da subentrato. Contro l'Egitto ha giocato con una carica incredibile, abbiamo segnato subito dopo essere entrato in campo lui. Sono molto contento di quello che sta facendo, ma dobbiamo stare attenti a non sovraccaricarlo".

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  • I RAPPORTI CON IL NAPOLI

    L'altra domanda è ovvia e inevitabile: come verrà accolto Lukaku appena tornerà a far parte della rosa del Napoli, dopo il Mondiale?

    Ciò che è successo nelle ultime settimane della stagione, con il rifiuto a ripresentarsi a Castel Volturno per curarsi in Belgio, non è stato digerito da nessuno all'interno della società: né dalla dirigenza, né da Antonio Conte, ormai suo ex allenatore, deluso dal comportamento del proprio pupillo dopo le gioie vissute assieme nell'anno dello Scudetto.

    "Non ho avuto l'opportunità di parlare con lui - diceva Conte alla fine di aprile - So che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato un saluto o un messaggio. Si cerca di capire un po' tutti e nessuno si sforza di capire l'allenatore".

    L'ultima apparizione di Lukaku con la maglia del Napoli, così, rimangono i 7 minuti più recupero di Napoli-Torino del 7 marzo. Da quel momento in poi Big Rom si è nuovamente fermato, procedendo con la decisione di operare uno strappo per lui necessario, ma certamente doloroso. E non senza strascichi.

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  • Hojlund Napoli Udinese Serie AGetty Images

    IL DUALISMO CON HOJLUND

    Da un punto di vista tecnico, va analizzato l'aspetto principale: come sarebbe un'eventuale convivenza con Rasmus Hojlund, lui sì certo di rimanere a Napoli dopo il riscatto dal Manchester United delle scorse settimane?

    Il danese ha fatto benissimo al ritorno in Serie A dopo il biennio in chiaroscuro all'Old Trafford. Si è concesso delle pause, ma è stato costretto a tirare la carretta per tutto il campionato ma anche per tutto il cammino di Champions League, a dire il vero interrotto quasi sul nascere. Proprio perché un sostituto all'altezza non c'era.

    Ora in teoria c'è. Ed è proprio Lukaku. Ma pensare che i due mancini possano far coppia nel potenziale 3-5-2 di Allegri, ammesso e non concesso che il tecnico livornese voglia confermare l'assetto tattico utilizzato al Milan, è utopia: sono due centravanti puri, e si sa che due centravanti puri faticano a coesistere.

    La verità è che Hojlund, per quanto fatto dallo scorso settembre alla fine di maggio, si è meritato la conferma nell'undici titolare del Napoli. E che Lukaku in questo momento parte in seconda fila. Accetterebbe, uno come lui abituato a giocare in ogni club, di condividere il proprio spazio con un collega?

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  • LA SITUAZIONE CONTRATTUALE

    Dulcis in fundo, la situazione contrattuale di Lukaku. Anche questa decisamente delicata: il vincolo che lo lega al Napoli scadrà infatti tra appena 12 mesi, il 30 giugno del 2027.

    Ciò significa che l'ex nerazzurro e romanista si prepara a entrare in quella che potrebbe diventare la sua ultima stagione partenopea. E che il Napoli, nel caso non lo cedesse ora oppure durante la prossima finestra invernale di mercato, rischierebbe seriamente di perderlo a parametro zero al termine del campionato.

    Per questo, e per tutto ciò di cui si è già discusso, le riflessioni sono già in corso. Per questo e altro la Gazzetta dello Sport ha inserito anche lui nella lista dei famosi 25 giocatori da cedere. Per questo, oggi, Lukaku sembra più dentro che fuori dal Napoli.

    Ma di mezzo c'è anche Allegri. Max valuterà e prenderà una decisione finale in accordo con la dirigenza. Senza dimenticare che Lukaku avrebbe voluto allenarlo già ai tempi della Juventus, quando venne messo in piedi lo scambio, poi sfumato, che avrebbe portato al Chelsea Dusan Vlahovic.