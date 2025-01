Lukaku porta in vantaggio il Napoli e si gira verso i tifosi della Juventus: li zittisce con l'indice sulle labbra

Il centravanti belga firma la rete della rimonta dal dischetto ed esulta verso il settore ospiti. Storia di un rapporto sempre teso.

Di Romelu Lukaku e la Juventus si è detto, scritto, dibattuto più e più volte. Un rapporto sempre controverso, particolare, per tutto quello che è accaduto - ma anche per quello che non è accaduto - negli ultimi anni.

Lukaku che giura che non andrà mai alla Juve, che poi alla Juve non chiude le porte, non prima di aver scatenato il putiferio all'ultimo minuto di una semifinale d'andata di Coppa Italia. Oggi, poi, ecco l'ultimo episodio in ordine di tempo.

Episodio avvenuto dopo il calcio di rigore vincente trasformato proprio da Lukaku: quello del 2-1, concesso per un netto fallo di Locatelli su McTominay. Con conseguente esultanza verso i tifosi della Juventus.