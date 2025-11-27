Lukaku non è ancora pronto, niente Roma-Napoli: tra Juventus e Benfica, il nuovo obiettivo e la strategia di Conte per la lista UEFA

Il Napoli è tornato a vincere ma non a segnare con il suo centravanti, ovvero Rasmus Hojlund, che dopo essere partito bene ha faticato ad incidere, sbagliando un rigore nell'ultima giornata di Champions League.
Insomma, la mancanza di Romelu Lukaku continua a farsi sentire anche se ormai è questione di poco tempo prima che il belga torni a disposizione. Poco ma non pochissimo comunque perché Lukaku non è ancora pronto a tornare.
Con un infortunio come il suo, considerando anche le caratteristiche fisiche dell'attaccante, la parola d'ordine è prudenza. Il rientro si poteva ipotizzare, almeno tra i convocati, già contro la Roma. Ma non sarà così.