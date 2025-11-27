Lukaku non è ancora pronto, niente Roma-Napoli: tra Juventus e Benfica, il nuovo obiettivo e la strategia di Conte per la lista UEFA

Il Napoli si prepara ad una sfida molto importante in campionato dove troverà la capolista, sopra di due punti rispetto alla squadra Campione d'Italia. Ma contro la Roma, Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Lukaku.

Il belga, che si è infortunato a metà agosto accusando una lesione di alto grado, dopo tre mesi e mezzo non ha recuperato. Il recupero sta dando le giuste risposte e il rientro si avvicina, non è ancora il momento però di rivederlo.