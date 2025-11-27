Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Andrea Ajello

Lukaku non è ancora pronto, niente Roma-Napoli: tra Juventus e Benfica, il nuovo obiettivo e la strategia di Conte per la lista UEFA

Il rientro di Romelu Lukaku dopo l'infortunio sarà posticipato: il belga salterà la sfida con la Roma. Ecco il programma, quando può tornare e perché potrebbe giocare in Champions anche se non è in lista.

Pubblicità

Il Napoli è tornato a vincere ma non a segnare con il suo centravanti, ovvero Rasmus Hojlund, che dopo essere partito bene ha faticato ad incidere, sbagliando un rigore nell'ultima giornata di Champions League. 

Insomma, la mancanza di Romelu Lukaku continua a farsi sentire anche se ormai è questione di poco tempo prima che il belga torni a disposizione. Poco ma non pochissimo comunque perché Lukaku non è ancora pronto a tornare.

Con un infortunio come il suo, considerando anche le caratteristiche fisiche dell'attaccante, la parola d'ordine è prudenza. Il rientro si poteva ipotizzare, almeno tra i convocati, già contro la Roma. Ma non sarà così. 

  • LUKAKU SALTA ROMA-NAPOLI

    Il Napoli si prepara ad una sfida molto importante in campionato dove troverà la capolista, sopra di due punti rispetto alla squadra Campione d'Italia. Ma contro la Roma, Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Lukaku.

    Il belga, che si è infortunato a metà agosto accusando una lesione di alto grado, dopo tre mesi e mezzo non ha recuperato. Il recupero sta dando le giuste risposte e il rientro si avvicina, non è ancora il momento però di rivederlo. 

    • Pubblicità

  • RECUPERA PER NAPOLI-JUVENTUS?

    Dopo la Roma il Napoli avrà l'impegno di Coppa Italia contro il Cagliari e Lukaku non sarà utilizzato  in quell'occasione. Poi però subito un'altra grande sfida, questa volta in casa contro la Juventus, domenica 7 dicembre.

    Il belga farà tutto il possibile per provare ad esserci, almeno tra i convocati, ma al momento la sua presenza nel big match contro i bianconeri è da considerare in dubbio. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'OBIETTIVO

    Nei programmi dello staff medico e del giocatore comunque, il vero obiettivo prefissato è tornare per la sfida di Champions League contro il Benfica di José Mourinho o al massimo negli impegni successivi tra Udinese e la Supercoppa Italiana a Ryad contro il Milan (18 dicembre). 

  • REINSERITO IN LISTA CHAMPIONS

    Lukaku era stato escluso dalla lista Champions a causa ovviamente del lungo infortunio ma il regolamento consente di fare un cambio per fronteggiare agli infortuni.

    La tentazione di Conte, come riferisce la Gazzetta, è di utilizzare quel cambio adesso per reinserire il centravanti al posto di Kevin De Bruyne, che ne avrà ancora per diverso tempo. 

    Una decisione definitiva verrà presa però a ridosso della gara con il Benfica visto che poi la Champions si ferma fino a gennaio inoltrato. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP