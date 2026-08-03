Lukaku-Napoli verso l'addio, l'ingaggio troppo alto e lo strappo della scorsa stagione: i motivi della probabile cessione

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Romelu Lukaku e il Napoli stanno per consumare le ultime pagine della loro breve ma intensa storia insieme.
I tifosi non dimenticheranno il decisivo apporto dato da Big Rom nella stagione dello Scudetto di Conte.
Ma lo strappo di qualche mese fa, quando l'attaccante si rifiutò di tornare a Napoli per proseguire le cure in Belgio, non è mai stato del tutto ricucito.
Inoltre sul futuro di Lukaku pesano età, ingaggio e molti dubbi sulla tenuta fisica di un giocatore che negli ultimi anni si è fermato un po' troppo spesso.