Lukaku-Napoli verso l'addio, l'ingaggio troppo alto e lo strappo della scorsa stagione: i motivi della probabile cessione

C'è poi da considerare anche l'aspetto puramente tecnico.

Lukaku oggi al Napoli sarebbe di fatto una riserva dato che la società ha appena investito più di quaranta milioni di euro su Hojlund, considerato l'attaccante del presente e del futuro.

Una posizione che il belga non intende accettare come ha spiegato chiaramente il suo agente Federico Pastorello a 'Sky': "Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Ovviamente possono esserci delle gerarchie iniziali, poi è il campo a scegliere. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Cercheremo di vedere se c'è una soluzione. Sinceramente faccio fatica a immaginare Romelu come numero due".

Ma qual è la posizione del Napoli su Lukaku? Manna in conferenza ha sottolineato: "Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon Mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. In attacco non vedo problemi, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, abbiamo valide alternative e c'è ancora Lukaku che rientra e valuteremo con lui cos'è più corretto. Io non vedo nessun problema".