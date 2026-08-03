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Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Lelio Donato

Lukaku-Napoli verso l'addio, l'ingaggio troppo alto e lo strappo della scorsa stagione: i motivi della probabile cessione

Calciomercato
Napoli

Lo strappo della scorsa stagione col Napoli non è mai stato del tutto ricucito, pesano inoltre l'ingaggio, l'età e i dubbi sulla tenuta fisica: ecco perché oggi la cessione di Lukaku è molto probabile.

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Romelu Lukaku e il Napoli stanno per consumare le ultime pagine della loro breve ma intensa storia insieme.

I tifosi non dimenticheranno il decisivo apporto dato da Big Rom nella stagione dello Scudetto di Conte.

Ma lo strappo di qualche mese fa, quando l'attaccante si rifiutò di tornare a Napoli per proseguire le cure in Belgio, non è mai stato del tutto ricucito.

Inoltre sul futuro di Lukaku pesano età, ingaggio e molti dubbi sulla tenuta fisica di un giocatore che negli ultimi anni si è fermato un po' troppo spesso.

  • DALLA FESTA SCUDETTO ALLO STRAPPO

    E allora riviviamola insieme l'esperienza di Lukaku al Napoli.

    A richiedere il suo acquisto al presidente De Laurentiis nell'estate 2024 è Antonio Conte, che ben conosce come fare rendere al meglio il belga.

    Big-Rom, reduce da una discreta stagione in prestito alla Roma, viene acquistato dal Chelsea per 30 milioni di euro più bonus col difficile compito di non fare rimpiangere un certo Victor Osimhen.

    L'impatto di Lukaku a Napoli è decisamente positivo. Rivitalizzato dalla cura Conte le gioca praticamente tutte segnando 14 goal (con 10 assist) in 36 presenze e contribuendo in modo decisivo alla conquista dello Scudetto.

    Un anno fa però durante un'amichevole estiva si procura un grave infortunio: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. La stagione di Lukaku, di fatto, non inizia mai. Mentre il Napoli per sopperire alla sua lunga assenza acquista di gran fretta Rasmus Hojlund.

    Il belga gioca appena quaranta minuti nello scorso campionato. Il tempo di segnare un goal decisivo a Verona in pieno recupero prima dello strappo con Conte e con la società.

    Qualche mese dopo Lukaku racconterà così il chiarimento con l'ormai ex tecnico del Napoli: "Ci siamo parlati prima di rientrare in Belgio, gli ho chiesto scusa, lui penso abbia capito la mia situazione. Per me era difficile non essere capace fisicamente di aiutare la squadra e lui mi ha detto che non mi vedeva come prima".

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  • INGAGGIO, ETÀ E INFORTUNI: I MOTIVI DELL'ADDIO

    Ad oggi l'ipotesi più probabile è che Romelu Lukaku lasci Napoli prima dell'inizio della nuova stagione.

    L'attaccante in realtà è da sempre un profilo gradito a Massimiliano Allegri, che lo avrebbe volentieri portato alla Juventus qualche anno fa.

    Ora però Lukaku ha appena compiuto 33 anni. Ma soprattutto è reduce da un infortunio molto serio, peraltro non il primo della sua carriera.

    Se poi si considera l'ingaggio da 11 milioni di euro lordi che il Napoli dovrebbe corrispondergli fino al 30 giugno 2027, ecco spiegato perché la cessione immediata possa essere la soluzione migliore. Per tutti.

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  • NON VUOLE FARE LA RISERVA

    C'è poi da considerare anche l'aspetto puramente tecnico.

    Lukaku oggi al Napoli sarebbe di fatto una riserva dato che la società ha appena investito più di quaranta milioni di euro su Hojlund, considerato l'attaccante del presente e del futuro.

    Una posizione che il belga non intende accettare come ha spiegato chiaramente il suo agente Federico Pastorello a 'Sky': "Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Ovviamente possono esserci delle gerarchie iniziali, poi è il campo a scegliere. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Cercheremo di vedere se c'è una soluzione. Sinceramente faccio fatica a immaginare Romelu come numero due".

    Ma qual è la posizione del Napoli su Lukaku? Manna in conferenza ha sottolineato: "Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon Mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. In attacco non vedo problemi, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, abbiamo valide alternative e c'è ancora Lukaku che rientra e valuteremo con lui cos'è più corretto. Io non vedo nessun problema".

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  • DOVE VA LUKAKU?

    In questi giorni dunque le parti sono al lavoro per trovare al più presto una soluzione che accontenti tutti.

    Il futuro di Lukaku potrebbe essere in MLS, destinazione che il giocatore potrebbe accettare e dove non avrebbero troppi problemi a soddisfare le sue richieste economiche.

    In particolare è attesa un'offerta da parte dell'Atlanta United. Il Napoli è ovviamente disposto ad ascoltare ma chiede almeno dieci milioni di euro per evitare una minusvalenza.

    Resta da capire se il club statunitense sia disposto a spingersi fino a quella cifra, magari attraverso l'inserimento di alcuni bonus. Una cosa però sembra ormai certa: sull'avventura di Lukaku al Napoli stanno per scorrere i titoli di coda.

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