La "garanzia" in Serie A si chiama Lukaku: goal decisivi per il primo posto del Napoli, il confronto con gli anni all'Inter e alla Roma

Lukaku trascina il Napoli in classifica: in Italia rimane un fattore. Tra il belga e lo scudetto c'è l'Inter del ritrovato Lautaro Martinez.

Nel momento più importante, in una partita che non era come le altre, come dimostra la grande festa al ritorno in città, è Romelu Lukaku che si carica il Napoli sulle spalle regalando ad Antonio Conte la vittoria.

La rete del 3-2 contro l'Atalanta è senza dubbio il goal più pesante del centravanti belga da quando è arrivato al Napoli quest'estate. Per l'importanza di uscire con tre punti dallo scontro diretto giocato in trasferta e mantenere la distanza con l'Inter (che ha una partita in meno).

Lukaku in questi mesi non ha sempre convinto ma sta dimostrando comunque che nel campionato italiano rimane una garanzia. In termini di numeri realizzativi e impatto generale che riesce ad avere.

Non è il miglior Lukaku della carriera ma resta un fattore. Cosa dicono i suoi numeri da quando è al Napoli e il confronto con le passate stagioni.