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Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Claudio D'Amato

Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro

Serie A
Napoli

Romelu Lukaku è rientrato in Italia dopo la seconda parte degli allenamenti personalizzati svolti in Belgio, stavolta in accordo col Napoli: i nodi da sciogliere però restano, in primis quello riguardante il mancato confronto con Conte.

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Qualificazione Champions dietro l'angolo, ma tanti nodi da sciogliere.


Quello più attuale riguarda Romelu Lukaku, rientrato lunedì a Napoli ed al bivio della sua avventura azzurra: gelo con Antonio Conte, finale di stagione e futuro rappresentano rebus che pesano, generati dalla prima scelta presa in autonomia di allenarsi a parte in Belgio.


Poi la tregua e il secondo ritorno in patria per proseguire le sedute personalizzate, stavolta in accordo col club. Adesso, il rientro in città. Sullo sfondo, però, resta il mancato incrocio con l'allenatore nonché suo mentore e gli enormi dubbi legati alla prosecuzione del rapporto coi partenopei.

  • LUKAKU TORNATO A NAPOLI

    Lunedì sera, come detto, Lukaku ha fatto nuovamente capolino in Italia dopo gli ultimi giorni utili a completare l'ulteriore tranche di allenamenti in proprio svolti in Belgio.


    C'era da smaltire la nuova ricaduta generata dal complicato percorso di recupero dalla grave lesione muscolare patita lo scorso Ferragosto, che ha portato Big Rom a decidere - inizialmente senza il consenso del Napoli - di lavorare a casa sua.

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  • COSA SUCCEDE ADESSO TRA LUKAKU E IL NAPOLI

    Adesso Castel Volturno diverrà teatro della 'resa dei conti', perché c'è da stabilire se Lukaku e il Napoli appianeranno i recenti dissapori sulla scia dell'accordo raggiunto dopo il primo ritorno nel centro sportivo del belga. E, soprattutto, se tra l'attaccante e Conte riscoppierà la pace.


    Ogni giornata può risultare quella utile a ricucire o allargare lo strappo, ragion per cui occorrerà monitorare dinamiche individuali ed avvenimenti.

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  • IL GELO LUKAKU-CONTE

    A far notizia, perché a darla è stato lo stesso tecnico salentino, come detto è la crepa apertasi tra Conte e Lukaku:


    "No, non ho avuto l'opportunità di parlare con Romelu - ha confidato a DAZN dopo il match con la Cremonese - So che ha avuto un colloquio con un dirigente ma l'ufficio mio era lì e nessuno ha bussato alla mia porta. Questo mi è dispiaciuto tanto… mi sarei aspettato almeno un messaggio. Cerco di dover capire tutti, ma nessuno cerca di capire l'allenatore".


  • FINALE DI STAGIONE E FUTURO

    In base a se il tassello corrispondente al rapporto tra Conte e Lukaku sarà risistemato o definitivamente divelto, si potranno tirare le somme anche in merito al finale di stagione del centravanti.


    Con la pace tra le parti, unita al recupero completo dai guai fisici, Big Rom sarà convocato e magari giocherà qualche spezzone in queste ultime giornate di campionato; in caso contrario, tutto sarà possibile.


    Anche in chiave futura, con la punta sotto contratto col Napoli fino al 2027 ma che in estate - a prescindere se Conte resterà o meno in panchina - potrebbe lasciare gli azzurri. Pesano gli ultimi eventi, una carta d'identità non più floridissima e gli infortuni, che orientano il matrimonio verso un inesorabile capolinea.


    Nulla di scontato però, nulla di deciso: ad orientare gli scenari saranno i prossimi giorni, che si preannunciano delicati e cruciali.

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