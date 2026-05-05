Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro

Qualificazione Champions dietro l'angolo, ma tanti nodi da sciogliere.
Quello più attuale riguarda Romelu Lukaku, rientrato lunedì a Napoli ed al bivio della sua avventura azzurra: gelo con Antonio Conte, finale di stagione e futuro rappresentano rebus che pesano, generati dalla prima scelta presa in autonomia di allenarsi a parte in Belgio.
Poi la tregua e il secondo ritorno in patria per proseguire le sedute personalizzate, stavolta in accordo col club. Adesso, il rientro in città. Sullo sfondo, però, resta il mancato incrocio con l'allenatore nonché suo mentore e gli enormi dubbi legati alla prosecuzione del rapporto coi partenopei.