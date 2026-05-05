Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro

A far notizia, perché a darla è stato lo stesso tecnico salentino, come detto è la crepa apertasi tra Conte e Lukaku:





"No, non ho avuto l'opportunità di parlare con Romelu - ha confidato a DAZN dopo il match con la Cremonese - So che ha avuto un colloquio con un dirigente ma l'ufficio mio era lì e nessuno ha bussato alla mia porta. Questo mi è dispiaciuto tanto… mi sarei aspettato almeno un messaggio. Cerco di dover capire tutti, ma nessuno cerca di capire l'allenatore".



