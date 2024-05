Lukaku chiude a quota 21, solo Lautaro meglio di lui: come si fa a definire "deludente" la sua stagione alla Roma?

I numeri raccolti da Romelu Lukaku nella sua prima, e probabilmente unica stagione alla Roma, parlano chiaro, molto chiaro.

Stagione dopo stagione diventa sempre più difficile capire quale sia l'utilizzo dei numeri "universalmente accettato". Nello sport i numeri sono spesso lo specchio delle prestazioni, anche se non sempre le rappresentano al 100%. Allo stesso tempo, però, i numeri devono essere contestualizzati per attribuire loro il giusto valore.

E così, come ultimamente accade sempre più spesso in ogni ambito, si passa rapidamente ai due estremi: o "i numeri non contano nulla" oppure "i numeri parlano chiaro". In questo modo si raggiungono anche degli incredibili paradossi, come sconfitte per 4-0 che vengono giustificate (o almeno, qualcuno tenta di farlo) con "un miglior possesso palla", portieri bocciati perché colpevoli di una "bassa percentuale di parate", spesso senza valutarne la difficoltà, o attaccanti tacciati di "segnare pochi goal pesanti" e quindi bollarli come "flop" anche quando sono stati tra i migliori marcatori stagionali.