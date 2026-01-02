Pubblicità
Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Lukaku ancora fuori, cosa succede ora con Lucca? Tra rilancio e mercato, prime gare del 2026 decisive

L'ex Udinese si gioca il futuro con il Napoli in queste prime sfide del nuovo anno: potrebbe rilanciarsi in maglia azzurra o essere comunque ceduto, ma trovare un sostituto a costo zero non è facile.

Tra fine gennaio e inizio febbraio, Conte avrà nuovamente a disposizione Romelu Lukaku. In teoria. Sì, perchè il belga era già stato recuperato e convocato per la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita, non scendendo però in campo. Il Napoli è stato troppo positivo a tal riguardo, considerando come la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra non è ancora realmente passata. E così, cambia tutto.

Il Napoli sperava di aver risolto la questione offensiva, con Hojlund titolare e Lukaku seconda scelta in attesa di un eventuale ballottaggio più avanti. Invece il danese rimane sì imprescindibile, dopo aver tra l'altro superato qualche critica, ma con un'alternativa che non convince: Lucca. L'attaccante ex Udinese non è riuscito a prendersi la squadra quando è stato schierato titolare o è subentrato, ricevendo innumerevoli attacchi da parte dei fans partenopei. Eppure, toccherà ancora a lui.

Con l'allungarsi dei tempi di Lukaku, infatti, Lucca potrebbe rimanere per avere un'altra chance di cambiare il suo 'rapporto' con il Napoli, cosa che probabilmente non sarebbe successa con il rientro del collega belga. A quel punto, l'ex Udinese sarebbe finito pesantemente sul mercato invernale.

  • TUTTO DA DEFINIRE

    Lucca è attualmente il secondo di Hojlund, con poche possibilità che lasci Napoli dopo le cattive notizie su Lukaku. 

    Le prime partite di gennaio serviranno a dare un quadro più completo sulla sua situazione, considerando che nuovi flop potrebbero portare la società a cercare qualche scambio sul mercato (Dovbyk) o eventuali idee a costo zero, comunque di difficile realizzazione.

    Qualora il Napoli dovesse riuscire a portare un nuovo attaccante in città, non convinto di Lucca, quest'ultimo potrebbe rimanere senza avere nuove grandi occasioni, ma anche essere ceduto fino a giugno in attesa del riscatto estivo da 26 milioni di euro.

  • IL MERCATO PER LUCCA

    Ma che mercato ha Lorenzo Lucca in questo momento? Tra gli attaccanti più richiesti la scorsa estate, attualmente non ha grossi interessamenti in giro per l'Europa.

    Secondo il Corriere dello Sport è stato proposto alla Juventus e alla West Ham, ma nessuna delle due sembra intenzionata a puntare su di lui. Il già citato eventuale scambio con Dovbyk non è allo stesso modo, attualmente, percorribile.

    Lucca è destinato a rimanere a Napoli fino a giugno? Nel mercato tutto può cambiare, ragion per cui una sua cessione in prestito a un altro club, probabilmente minore, per rilanciarsi non è certo da escludere.

  • LA STAGIONE DI LUCCA

    Si può giudicare un giocatore in pochi mesi? Ovviamente no, nonostante il calcio del 2026 provi proprio a spingere su questo.

    Lucca ha segnato solamente 2 goal in 19 partite, la maggior parte delle quali giocate nei minuti finali: il dato delle gare disputate non è certo esauriente, considerando che quasi sempre è stato chiamato in campo per gli ultimi 5' o 15'.

    Ha bisogno di fiducia e continuità, ma il Napoli Campione d'Italia in carica potrebbe non avere alcun margine di manovra per permettere al classe 2000 di essere schierato titolare in più occasioni consecutive.

