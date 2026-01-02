Lukaku ancora fuori, cosa succede ora con Lucca? Tra rilancio e mercato, prime gare del 2026 decisive

Tra fine gennaio e inizio febbraio, Conte avrà nuovamente a disposizione Romelu Lukaku. In teoria. Sì, perchè il belga era già stato recuperato e convocato per la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita, non scendendo però in campo. Il Napoli è stato troppo positivo a tal riguardo, considerando come la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra non è ancora realmente passata. E così, cambia tutto.

Il Napoli sperava di aver risolto la questione offensiva, con Hojlund titolare e Lukaku seconda scelta in attesa di un eventuale ballottaggio più avanti. Invece il danese rimane sì imprescindibile, dopo aver tra l'altro superato qualche critica, ma con un'alternativa che non convince: Lucca. L'attaccante ex Udinese non è riuscito a prendersi la squadra quando è stato schierato titolare o è subentrato, ricevendo innumerevoli attacchi da parte dei fans partenopei. Eppure, toccherà ancora a lui.

Con l'allungarsi dei tempi di Lukaku, infatti, Lucca potrebbe rimanere per avere un'altra chance di cambiare il suo 'rapporto' con il Napoli, cosa che probabilmente non sarebbe successa con il rientro del collega belga. A quel punto, l'ex Udinese sarebbe finito pesantemente sul mercato invernale.