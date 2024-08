Lukaku al Napoli, accordo totale: fissate le visite mediche, i dettagli dell'operazione

Il club partenopeo e l'entourage dell'attaccante belga sono vicinissimi all'accordo per i diritti d'immagine: visite mediche già programmate.

Ci siamo! Romelu Lukaku è ad un passo dal Napoli. L’entourage dell’attaccante belga e il club partenopei stanno definendo i dettagli finali per l'accordo sui diritti di immagine presenti nel contratto.

La trattativa per il ritorno in Serie A di Lukaku è al rettilineo finale dopo i contatti tra il Napoli e il Chelsea per trovare l’intesa totale sul passaggio a titolo definitivo dell’ex Inter e Roma.

Il belga è tornato ai Blues dopo la fine del prestito secco alla Roma, ma era fuori dai piani di Maresca e alla ricerca di una nuova avventura.

Antonio Conte ha scelto lui, dopo l’avventura insieme all’Inter e lo scudetto conquistato nel 2021, per il ruolo di centravanti nella sua nuova esperienza al Napoli.

Il belga raccoglierà l’eredità di Victor Osimhen, che con il rinnovo stipulato un anno fa ha concordato la cessione con il presidente Aurelio De Laurentiis, in attesa di un’offerta che possa soddisfare tutti.