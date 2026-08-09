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Antonio Torrisi

Lukaku verso il Fenerbahce: come cambia il mercato del Napoli se viene ceduto il belga

Calciomercato
Napoli

Gli azzurri lavorano alla cessione del belga per sbloccare gli arrivi: la situazione tra giocatori in uscita e in entrata.

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Massimiliano Allegri aspetta. Aspetta e continua a lavorare alla preparazione della nuova stagione del Napoli, consapevole di trovarsi già una buona base su cui costruire e che può essere migliorata nelle prossime ore grazie alla cessione di Romelu Lukaku.

Che è diventato un argomento, in casa azzurra, considerando gli ultimi sviluppi provenienti dal mercato: sì, il belga sembra realmente in uscita e a un passo dai saluti.

Ma come cambia il mercato del Napoli con l'addio di Lukaku? Proviamo a riepilogare tutte le situazioni legate alle possibili entrate e alle ulteriori uscite.

  • LUKAKU AL FENERBAHCE: CI SIAMO

    La trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku in Turchia sembra effettivamente potersi concretizzare nelle prossime 48 ore, come riportato da Sky Sport: il Napoli ha precisato di volere qualcosina in più dei 5 milioni di euro offerti dal Fenerbahce e le parti stanno lavorando per trovare l'intesa definitiva, confidando di riuscirci.

    Gli azzurri avrebbero voluto una cifra di circa 12 milioni di euro, ma il fatto che Lukaku e il Fener abbiano trovato l'accordo contrattuale facilita le trattative per una sua cessione.

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  • LE ALTRE POSSIBILI CESSIONI DEL NAPOLI

    Prima di parlare delle possibili entrare bisogna discutere delle altre possibili cessioni del Napoli: nelle prossime ore dovrebbe concretizzarsi anche l'addio definitivo di Noa Lang che, rientrato dal prestito al Galatasaray, potrebbe partire in direzione Olanda, in caso di offerta concreta.

    Abbiamo citato il Gala e allora bisogna discutere di David Neres, perché come riporta Il Mattino se i turchi non dovessero riuscire a chiudere per gli obiettivi che ha fissato potrebbero pensare di puntare sul brasiliano.

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  • COME CAMBIA IL MERCATO DEL NAPOLI DOPO LE CESSIONI

    E, come detto, Allegri aspetta: aspetta perché senza due cessioni non può sbloccarsi il mercato in entrata, ma già con l'uscita di Lukaku potrebbe cambiare qualcosa.

    Nella lista del Napoli ci sono Badiashile, com'è noto, Favasuli, un attaccante che possa affiancare Hojlund e un esterno nel caso in cui vengano veduti Lang e Neres.

    Insomma: quattro colpi per completare la rosa da consegnare ad Allegri per il nuovo corso azzurro.

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