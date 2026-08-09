Lukaku verso il Fenerbahce: come cambia il mercato del Napoli se viene ceduto il belga

La trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku in Turchia sembra effettivamente potersi concretizzare nelle prossime 48 ore, come riportato da Sky Sport: il Napoli ha precisato di volere qualcosina in più dei 5 milioni di euro offerti dal Fenerbahce e le parti stanno lavorando per trovare l'intesa definitiva, confidando di riuscirci.

Gli azzurri avrebbero voluto una cifra di circa 12 milioni di euro, ma il fatto che Lukaku e il Fener abbiano trovato l'accordo contrattuale facilita le trattative per una sua cessione.