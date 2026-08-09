Lukaku verso il Fenerbahce: come cambia il mercato del Napoli se viene ceduto il belga

Massimiliano Allegri aspetta. Aspetta e continua a lavorare alla preparazione della nuova stagione del Napoli, consapevole di trovarsi già una buona base su cui costruire e che può essere migliorata nelle prossime ore grazie alla cessione di Romelu Lukaku.
Che è diventato un argomento, in casa azzurra, considerando gli ultimi sviluppi provenienti dal mercato: sì, il belga sembra realmente in uscita e a un passo dai saluti.
Ma come cambia il mercato del Napoli con l'addio di Lukaku? Proviamo a riepilogare tutte le situazioni legate alle possibili entrate e alle ulteriori uscite.